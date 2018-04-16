خارجية النواب تدين برلمانات دول العدوان الثلاثي علي سوريا

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بيانا اليوم الإثنين أدانت فيه بأشد العبارات الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا لأهداف بالأراضي السورية، بزعم وجود أسلحة كيماوية واستخدامها في مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بريف دمشق، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التي تجريها بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها.



وأكدت اللجنة أن الأمر الذى يمثل ضرباً عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية،وإفتئاتاً على دور الأمم المتحدة الذى يزداد ضعفاً يوماً بعد يوماً، ويؤكد أهمية الإسراع في تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر في قواعد عملها لاسيما احتكار خمس دول لحق الفيتو.



وشددت اللجنة على أن الضربات التي قامت بها الدول الثلاث دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقاً صارخاً، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولي ألا وهى "احترام سيادة الدول".



كما أكدت اللجنة مساندتها للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.



وأرسلت اللجنة إدانة لبرلمانات الدول الثلاث – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – إضافة إلى البرلمان الأوروبي لحثهم على مساءلة الحكومات التي قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظاً على أرواح الأبرياء، والأمن المنطقة والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط. كما تخاطب اللجنة من خلال هذا البيان ومن خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الأفعال التي تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي، في ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدي لها.



وأدانت اللجنة الأطراف المعتدية ، بالاضافة إلى تحميلها المجتمع الدولي المسئولية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري.



ووفقا للنائبة داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحاتها لـ"المال" فإن المواقع التى استهدفتها الضربة العسكرية لسوريا والتى أعلنت أمريكا أن إحدى تلك المواقع منشأة تخزين في غرب حمص يعتقد أن بها أسلحة كيمائية وغاز السارين ، مشددة على أن في حال صحة التوقعات الامريكية بوجود اسلحة كيميائية هناك فهذا يعني أن ضربها يؤدى إلى انتشار تلك المواد الكيمائية فى المنطقة بأكملها ، متسائلة :" فى هذه الحالة ما الفرق بين امريكا وفرنسا وبريطانيا وبين أى نظام وحشي يستخدم تلك الاسلحة الكيماوية ضد شعوبه ؟".



وأوضحت أن فى حال عدم وجود مثل تلك الاسلحة المستهدفة هذا يعني عدم تحقيق الدول الثلاث لاهدافها بضربة السبت الماضي، مؤكدة أن الامر يحتاج إلى متخصصين لتوضيح كيفية التخلص من المواد الكيماوية تحسبا لاى ضربات أخرى تجنبا لخطورتها.



ونوهت إلى ان الضربة العسكرية لسوريا هي ضربة سياسية فى المقام الاول تهدف إلى بعث رسالة لكلا من روسيا وايران بأننا لنا نترك التورتة السورية لكم فقط ، واصفة العدوان الثلاثي على سوريا ببداية " حرب النفوذ " فى المنطقة.



وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد شنت فجر السبت الماضي عملية عسكرية واستهدفت الغارات الجوية 3 مواقع في سوريا هي معهد البحوث العلمية في حي برزة بدمشق، بالاضافة إلى منشأة تخزين في غرب حمص يعتقد أن بها أسلحة كيمائية وغاز السارين، إلى جانب مخزنا للأسلحة الكيميائية وموقعا مهما للقيادة.



فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الضربة العسكرية في سوريا لم تواجه من جانب روسيا، موضحة أنه لا نية لديها لتوسعها، مضيفة فى بيان لها أمس أن الهجوم على سوريا سيتكرر، إذا قام الأسد بشن هجمات استفزازية تستدعي الرد من جديد.