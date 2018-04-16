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بورصة وشركات
سيطرة بيعية على تعاملات مجالس إدارة شركات البورصة
الإثنين 16 أبريل 2018 11:16 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
كشف تقرير صادر عن ادارة البورصة المصرية سيطرة بيعية على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية، خلال جلسة، تداولات أمس.
وفيما يلي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة:
الشركة : أكتوبر فارما
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :شراء
الكمية : 743 سهم
الشركة : المالية والصناعية المصرية
المسئول : إدارة الشركة
نوع العملية :بيع
الكمية : 514 سهم
الشركة : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :بيع
الكمية : 93100 سهم
الشركة : بنك قناة السويس
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :بيع
الكمية : 3850سهم
الشركة : التعمير والاستشارات الهندسية
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :بيع
الكمية : 346 سهم
الشركة : وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية :7625 سهم
الشركة : مستشفى النزهه الدولي
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :شراء
الكمية :117 سهم
الشركة : مستشفى النزهه الدولي
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية :183 سهم
الشركة : اوراسكوم للتنمية مصر
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :بيع
الكمية :18162114 سهم
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