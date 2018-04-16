أول ترويج خارجى لمشروعات مملوكة لوزارة الإسكان منذ 2010

بدور إبراهيم:

بدأت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لأول مرة منذ 2010 الترويج خارجيا لمشروعات تنفذها فى مدينة العلمين الجديدة، بأحد المعارض الكبرى بدبى، اختتم أعماله أول أمس، عبر شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى، التى تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية %60 من راسمالها.





وروجت «سيتى إيدج» لعدد 8 أبراج من اجمالى 15 برجاً مستهدف تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة ويبلغ ارتفاع كل منها 38 دوراً ويضم 3 ادوار ادارى وتجارى وتبلغ مساحة الدور الواحد 1570 مترا.





وتترواح مساحات الشقق فى الابراج بين 120 إلى 250 متراً، بسعر حوالى 22 الف جنيه للمتر تقريبا ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب وعلى اعلى مستوى ومواصفات فاخرة وبالتكيفيات.





ومن المقرر تسليم الوحدات عقب عامين من التعاقد ، والتقسيط على 7 سنوات وسيتم فتح باب الحجز أول مايو.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مؤخرا المرحلة الاولى من بعض المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة ومن ضمنها منطقة الابراج العالمية والتى تم وضع التصميم الخاص بها مكاتب استشارية عالمية وتمتلك الابراج واجهة مطلة على البحر مباشرة وواجهة اخرى على البحيرة، وروجت «الإسكان» من قبل لمشروعات خاصة بها خارجياً خلال 2010.





وتم اطلاق اول مشروعات «سيتى ايدج» للتطوير العقارى بداية العام الجارى وتعد الشركة بمثابة ثمرة التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والاسكان والذى تبلغ حصته %38 من راسمال الشركة وكذلك الشركة القابضة للتنمية والاستثمار وحصتها %2 ويبلغ راسمالها المدفوع 1.3 مليار جنيه وتستهدف تنفيذ مشروعين وهما «ايتابا» فى مدينة الشيخ زايد، وآخر متعدد الإستخدامات فى مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 5.5 مليار جنيه.