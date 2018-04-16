EGX30 ينجو من ضرب سوريا ويواجه التماسك أو استكمال جنى الأرباح

egx30

جهاد سالم



قال محللون فنيون إن مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» يواجه أحد سيناريوهين على الأجل القصير، أولهما تمكنه من التماسك أعلى مستويات الدعم بين 17300 - 17400 نقطة، ومعاودة الصعود، والآخر: يحمل مزيدا من التراجع لـ«EGX30»، لقرب 16700 - 16800 نقطة، بضغط من عمليات جنى الأرباح التى ظهرت على المؤشر نهاية الأسبوع الماضى، مع اقترابه من 18000 نقطة، لافتين إلى تجاهل السوق لتداعيات ضرب سوريا.



وأنهى «EGX30» تعاملات أمس، على تراجع بنسبة %0.15 مسجلا 17588 نقطة، وهبط مؤشر«EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة %0.39 ليغلق عند 864 نقطة، كما انخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بـ%0.34، ليسجل 2255 نقطة.



وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم 1.6 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى نحو 4.2 مليارات جنيه، ليسجل 973.4 مليار جنيه، مقابل 977.6 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق، إلى أن السوق تجاهلت أحداث ضرب سوريا من قبل التحالف الأمريكى الفرنسى البرطانى، فى أول يوم تداول عقب الضربة التى شهدتها سوريا أمس الأول، موضحا أن هبوط السوق جاء على خلفية إنهاء تعاملات الأسبوع الماضى بشكل سلبى.



وقال إن المؤشر الرئيسى «EGX30» تمكن فى مستهل تعاملات أمس، من التماسك والصعود بشكل طفيف، قبل عودة الضغوط البيعية للظهور، والتى أفقدت المؤشر مكاسبه الصباحية المحدودة، ودفعته إلى الإغلاق على تراجع.



ولفت إلى أن تراجع المؤشر جاء نتيجة الإغلاق السلبى الأسبوع الماضى، بعد وصول المؤشر إلى 18080 نقطة كأعلى سعر تم تحقيقه تاريخيا، ووصول الأسهم لأسعار جاذبة لجنى الأرباح، ما دفع المؤشر للتراجع أسفل 17700 نقطة الأسبوع الماضى.



وتوقع أن يستكمل المؤشر الهبوط على الأجل القصير محددا 17400 نقطة لوقف الخسائر، مؤكدا أنه فى حال كشر المؤشر ذلك المستوى يستكمل الهبوط فى اتجاه 16890 نقطة.



ونصح المستثمرين قصيرى الأجل بمتابعة مستويات حماية الأرباح ووقف الخسائر عن كثب.



وقالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "برايمر" لتداول الأوراق المالية، إن "EGX30" سعى إلى الارتداد خلال التعاملات الصباحية أمس، لكنه فشل مع اقترابه من 17700 نقطة لينهى التعاملات على تراجع 26 نقطة عند 17588 نقطة.



واعتبرت أن تلك التراجعات تأتى استكمالا للضغوط البيعية التى شهدها المؤشر بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، نتيجه عدم قدرة القوة الشرائية على الحفاظ على مكاسبها حول 18000 مما دفع المؤشر إلى مواجة ضغوط بيعية.



ورجحت تراجع المؤشر ليواجه مستويات الدعم التالى بين -17300 17400 نقطة، والتى طالما حافظ على الاستقرار أعلاها لتبقى الرؤية مستقرة على الأجل القصير، أما فى حالة، عدم قدرة المؤشر على التماسك يشير إلى مواصلة الهبوط فى اتجاه 17000، ثم 16890، ثم 16700 نقطة.



وشهدت البورصة المصرية أمس، سيطرة شرائية من قبل المصريين والعرب بقيمة 246.8 مليون جنيه، و237.8 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 484.6 مليون جنيه.



واتجه الأفراد بجميع جنسياتهم للشراء بواقع 70.4 مليون جنيه للمصريين، و176.8 مليون جنيه للعرب، و16 مليون جينه للأجانب.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية بقيمة 176.4 مليون جنيه، و61 مليون جنيه، على التوالى، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافى بيع 500.6 مليون جنيه.