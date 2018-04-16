بريطانيا تستحوذ على نصيب الأسد من سندات اليورو

بشاى: مؤسسات أوروبية تستثمر لأول مرة بالأوراق المصرية

صناديق ألمانية وإيطالية وسويسرية تقتنص %30 .. و%20 من «أمريكا»

مصطفى طلعت:استحوذت مؤسسات بريطانية على نحو %40 من السندات التى طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضى، باليورو فى بورصة لندن، لتسيطر على نصيب الأسد فى الإصدار.

يذكر أن وزارة المالية، قد نجحت فى إصدار سندات دولية بالعملة الأوروبية بقيمة 2 مليار، لأول مرة فى تاريخها، على شريحتين «12:8 سنة»، بعائد 4.75 و5.25 % على التوالى، و بلغت التغطية 3.8 مرة بإجمالى طلبات 7.5 مليار يورو، وتخطى عدد المكتتبين 350 صندوقا.

وأكد يوسف بشاى، مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن معدلات الطلب جاءت مرتفعة للغاية، و تصدر الجانب الأوروبى قائمة المكتتبين، بقيادة بريطانيا التى استحوذت على %40 من التغطية الإجمالية للسندات.وأشار إلى أن التغطية ضمت صناديق استثمار أوروبية، بخلاف بريطانيا، من ألمانيا وإيطاليا وسويسرا، بمعدل تغطية %30، واستحوذت السوق الأمريكية على %20، بالإضافة إلى %10 موزعة على باقى دول العالم من آسيا ودول الخليج.فى سياق متصل، أوضح «بشاي» أن الاكتتاب شهد دخول صناديق أوروبية لم تستثمر فى أى من الأوراق المالية المصرية من قبل ، فى حين أن غالبية الصناديق البريطانية والأمريكية المشاركة فى تغطية سندات «اليورو» ساهمت سابقا فى السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة فبرايرالماضى.يشار إلى أن بنك «بى إن بى باريبا» أدار طرح السندات المذكورة بالتعاون مع بنوك الإسكندرية إنتيسا سان باولو ودويتشه بنك، و«ستاندرد تشارترد»، فيما قام البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بدور مساعد مديرى الطرح.يذكر أن مصر قد باعت منتصف فبراير الماضى، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 آجال متنوعة، وبفائدة تراوحت بين 5.5 - %7.5.وعلى الجانب الآخر، أكد «بشاي» أن العائد على سندات اليورو يعد الأقل على سندات دولية تم طرحها فى تاريخ مصر، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات بعد تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، وتنفيذ جزء كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى.والسندات هى أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر العائد فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.وأدار بنك «بى إن باريبا» 4 طروحات للسندات المصرية الدولية على مدار السنوات الثلاث الماضية، منها اثنين فى 2017، بقيمة 7 مليارات دولار، وطرح فى 2015 بقيمة 1.5 مليار، بالإضافة إلى طرح «اليورو» الأخير.