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بنـــوك
استمرار هبوط عوائد الدين الحكومى قصير الأجل
الإثنين 16 أبريل 2018 09:27 ص
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
البنك المركزي المصري
محمد سالم:
واصل العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، تراجعه بشكل جماعى – بإستثناء الأذون أجل 91 يوما، فى تعاملات الأسبوع الماضى، متأثراً بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، بتقليص الفائدة على الجنيه بنحو 100 نقطة أساس (تعادل %1)، فى اجتماعها يوم 29 مارس الماضى.
وخفضت اللجنة سعر عائد الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة (الكوريدور)، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى %16.75 و%17.75 و%17.25 على التوالى، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى %17.25.
وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أن القرار يأتى انعكاسا للانخفاض الملحوظ فى معدلات التضخم الشهرية.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مارس الماضى، ليسجل %13.3 و11.88 % على التوالى، مقابل %14.4 و%11.9 فى فبراير، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى %33 و%35 على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم فى فبراير، هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على التوالى.
وساهم صعود سعر العائد على أذون 91 يوما فى ارتفاع مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بشكل طفيف، بلغ 8 نقاط أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى %17.23، مقابل %17.142 فى الأسبوع قبل الماضى.
قال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن التراجع فى معدلات التضخم بنهاية فبراير الماضى، خلق توقعات قوية عن اتجاه البنك المركزى لإجراء خفض جديد على أسعار الفائدة، وهو ما تحقق بالفعل فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن تلك التوقعات كانت سبباً فى إقبال البنوك على استثمار فائض السيولة لديها فى أدوات الدين طويلة الأجل، مثل أذون 9 شهور وسنة، بالإضافة للسندات بهدف الاستفادة من عوائدها الحالية.
وأضاف أن عطاءات الأسبوع الماضى كشفت عن وجود سيولة قوية فى السوق، بدليل ارتفاع متوسط معدلات تغطية الطرح إلى 2.2 مرة، بدلاً من مرتين قبل قرار السياسة النقدية.
واستبعد حدوث تراجع عنيف لعائد أدوات الدين، نظرا لقيام البنك المركزى بتفعيل آلية ربط ودائع طويلة الأجل بعوائد متغيرة، والتى من شأنها المنافسة على السيولة التى يمكن توجيهها لسوق الدين، خاصة أن الاستثمار فى الأخيرة يخضع لضريبة %20 يتم خصمها من المنبع، عكس ودائع المركزى المعفاة من الضرائب.
وقال مدير قطاع الخزانة، إن السوق مهتمة بمراقبة تطور معدلات التضخم، لأنها المؤشر على توجهات السياسة النقدية، خاصة بعد إعلان الأخيرة استهدافها معدلات تضخم فى حدود %13، تزيد أو تقل %3، خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وبلغ قيمة المقبول من الطروحات نحو 34.216 مليار جنيه، بزيادة 4.2 مليار جنيه عن مستهدف الوزارة.
وتعتزم وزارة المالية، طرح أدوات دين حكومى "أذون وسندات خزانة"، خلال شهر أبريل الجارى، بقيمة إجمالية تبلغ 132.5 مليار جنيه، بينما تصل إجمالى إصدارات الربع الأخير من العام المالى الحالى (20172018) إلى 438.750 مليار جنيه، تبعاً لخطة الطروحات التى أعلنتها الوزارة قبل أيام.
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما، بنحو 12 نقطة أساس، ليسجل %16.55 مقابل %16.68 الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 1.7 مرة، مقابل مرتين فى أخر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 8.5 مليار جنيه، بزيادة 500 مليون جنيه عن المستهدف من الطرح.
كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا 10 نقاط أساس، ليصل إلى 17.21 % فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 17.311 % فى أخر طرح، وتراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.2 مرة، بدلاً من 1.6 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 9 مليارات جنيه، قبلت منها المالية 8.5 مليار جنيه، بزيادة مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
تراجع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا، إلى %17.482 الأسبوع الماضى، بدلاً من %17.569 الأسبوع قبل الماضى، تزامن ذلك مع هبوط كبير فى معدل تغطية الطرح ليصل إلى مرتين فقط، مقابل 3.12 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.5 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» نحو 8.7 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة 1.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
فيما صعد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا، 12إلى 17.74 % الأسبوع الماضى، مقابل %17.628 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.8 مرة، مقابل 1.5 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 8.4 مليار جنيه، بزيادة 1.150 مليار جنيه عن قيمة الطرح المستهدفة.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، ارتفع عائد السندات أجل 5 سنوات إلى 15.027 % تقريباً، مقابل %14.94 فى الطرح السابق، تزامن ذلك مع تراجع كبير فى معدل تغطية البنوك، مسجلة 1.5 مرة بدلاً من 3.4 مرة فى أخر طرح، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.2 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» 986 مليار جنيه، أقل بنحو 515 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.
بينما كان الصعود أقل على طرح السندات أجل 10 سنوات، والتى سجل العائد عليها %14.825 الأسبوع الماضى، مقابل %14.818 فى أخر طرح، وتراجع أيضا معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.15 مرة، مقابل 2.09 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 1.4 مليار جنيه، قبلت منها المالية 470.6 مليون جنيه فقط، أقل بنحو 530 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.
فى سياق متصل، قلصت وزارة المالية قيمة الإقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الجارى، لتصل إلى 29.5 مليار جنيه، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7.25 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7.5 مليار جنيه من أذون 273 يوما، و7.5 مليار جنيه من أذون 364 يوماً، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منها 1.75 مليار جنيه بأجل 3 أعوام، و1.25 مليار جنيه لأجل 5 أعوام.
على مستوى ملف إدارة السيولة عبر ودائع المركزى، أعلن البنك قبول 45 مليار جنيه فى المزاد الثامن للودائع المرتبطة بالكوريدور لأجل 112 يوما، يستحق فى الأول من أغسطس المقبل.
وطلب "المركزي" على موقعه الإلكترونى ربط 40 مليار جنيه لأجل 112 يوما، بينما تقدمت البنوك بنحو 33 عرضا قيمتها 62.2 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب من البنوك %17.650، بينما بلغ أقل سعر %17.28، ومتوسط العائد المطلوب %17.332.
وأشار "المركزي" إلى قبوله 22 عرضا بقيمة 45 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول %17.28، وأعلى سعر %17.34، ومتوسط العائد المقبول %17.327.
وانخفض العائد فى نتيجة المزاد بنحو %1.8 لأعلى سعر فائدة، مقابل المزاد الماضى، بينما تراجع متوسط سعر الفائدة بنحو %1.77، وذلك بعدما خفض البنك المركزى الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو %1، نهاية مارس الماضى.
فى السياق ذاته، ربط البنك المركزى نحو 35 مليار جنيه سيولة محلية فائضة من البنوك لأجل أسبوع، بعائد %17.25، ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد، وهى ثانى أعلى قيمة منذ أكتوبر الماضى.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظل انخفاض معدلات الائتمان.
وقام "المركزى" بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة Spread (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
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