ورشة عن السينما البديلة على هامش مهرجان الإسماعيلية

أحمد حمدي:



أقيمت ندوة حوارية عن السينما البديلة عصر الأحد، على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائى برئاسة الناقد عصام زكريا.



أدارت الندوة الناقدة لمياء فتحى مع اسلام كمال أحد صناع الأفلام، وضمت الندوة الحديث عن السينما البديلة ومعالجة مشكلة فكرة وجود السينما البديلة.



كما ناقشت مشكلة التعليم البديل وعمل ورش سينمائية في خلال مدة قصيرة وكيفية عمل مخرج أو ممثل في فترة قصيرة.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.



المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.

