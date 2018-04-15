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بورصة وشركات
اجتماع لمجلس أكديما للأدوية غدا بحضور وزيري الصحة والاستثمار
الأحد 15 أبريل 2018 10:02 م
أكديما 99
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أكديما 99
أحمد صبرى-
يعقد مجلس ادارة شركة أكديما للأدوية غدا الإثنين اجتماعا بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمناقشة خطط الشركة فى تصنيع أدوية جديدة وخطط تصنيع الأدوية الاستراتيجية والتوسعات.
يشار الى أن أكديما لديها عدة شركات تابعة مثل أكديما انترناشوينال والتى تستورد بعض الأدوية الهامة مثل البنسيلين، كما أن لديها أسهم فى عدة شركات مثل شركة المهن الطبية، والتى تعد من أكثر الشركات مبيعات للدواء المحلى مثل الأنسولين.
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