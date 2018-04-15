3 لقاءات رئاسية مع عون ومنصور والسبسي تبحث قضايا المنطقة

المال- خاص



بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال 3 لقاءات مع الرئيسي اليمني، عبده ربه منصور هادي، واللبناني، ميشال عون، والتونسي، الباجي قايد السبسي، مجمل العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، وذلك على هامش أعمال القمة العربية التي انتهت بالمملكة العربية السعودية، وفق بيانات للرئاسة.





** الوضع اليمني



وفي لقائه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، صرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التباحث حول مستجدات الوضع في اليمن



وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت المساند للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لوحدة الدولة اليمنية وسلامتها الإقليمية، فضلا عن مواصلة مصر جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء اليمن وتوفير الدعم لهم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اليمني عبر عن إمتنانه لمواقف مصر حكومةً وشعباً الداعمة للشعب اليمنى وشرعيته فى هذه المرحلة المصيرية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون الذى يدفع قدماً بالعلاقات التاريخية بين البلدين.



** العلاقات مع لبنان



كما أكد الرئيس السيسي في لقائه مع نظيره اللبناني ميشال عون، حرص مصر على تطوير العلاقات الخاصة والمتميزة التي تجمعها بلبنان، والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين فى شتي المجالات.



كما أشار الرئيس إلى أن التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم العربي تستدعي العمل على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة إزاء الأزمات والمخاطر القائمة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اللبناني أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على تماسك الوطن العربي والتصدي لما يتعرض له من مخاطر.



ولفت عون إلى ما تمثله مصر من دعامة للأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أكد الرئيس اللبناني إعتزاز بلاده بالعلاقات القوية والوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني



وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.



وذكر السفير،بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً فيما يتعلق بمستجدات الأزمة السورية وسبل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق.



** التعاون المصري التونسي



كما التقي الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي".



وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس تونس وجه للرئيس التهنئة بمناسبة إعادة إنتخابه لفترة رئاسية ثانية



وأشار السبسي إلى ما تعكسه نتائج الانتخابات من ثقة كبيرة يحظي بها الرئيس لدي الشعب المصري.



كما أشاد الرئيس التونسي باستعادة مصر لدورها الرائد والفعّال على الصعيد الإقليمي وما لذلك من إنعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل العربي المشترك وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وذلك بعدما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من انجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس التونسي، مؤكداً إعتزاز مصر بما يربطها بتونس من روابط وعلاقات قوية ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.



كما أكد حرص مصر على تطوير أطر التعاون القائمة مع تونس فى مختلف المجالات، فضلاً عن تكثيف التشاور بين البلدين إزاء الأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة الليبية.



وأكد الرئيس فى هذا الإطار أن مصر حريصة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الوطن العربي ومواصلة دورها التاريخي الذي لم ولن تتخلي عنه أبداً.