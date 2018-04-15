وصول ثاني طائرة مصرية قادمة من روسيا

طائرة

المال خاص



وصلت إلى مطار القاهرة الدولى ثانى طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران والقادمة من العاصمة الروسية موسكو، بعد قرار استئناف الحركة الجوية عقب توقفها لأكثر من عامين.



وشكلت سلطات المطار فرقا متخصصة من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وسلطات الجمارك والحجر الصحى، لاستقبال الركاب القادمين وتقديم كل الخدمات لهم وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بوصولهم.



وأشرفت شرطة السياحة بالمطار على إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة من السائحين، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الصالات استعدادا لنقلهم إلى محال إقاماتهم.