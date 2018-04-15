وكالة أمريكية تتوقع بيع 98.8 مليون سيارة نهاية 2018

رينو تتجاوز تحديات التعويم وتحتفظ بصدارة السيارات المستوردة

شريف عيسى



توقعت وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات نمو المبيعات الإجمالية العالمية للمركبات، بنسبة تصل إلى 4%، لتسجل 98.8 مليون سيارة بنهاية 2018، مقارنه بالمبيعات الإجمالية لكافة دول العام خلال العام الماضي والتي سجلت 94.9 مليون وحدة.



وذكرت F2M أن المبيعات العالمية من السيارات الملاكي بلغت خلال شهرين يناير وفبراير من العام الجاري ما يقرب من 14.4 مليون سيارة، بنمو بلغ 3.4%.



وتجدر الإشارة إلى مبيعات السيارات في العالم بلغت في شهر يناير 7.8 مليون سيارة، بنمو 6.4%، فيما تراجعت المبيعات الإجمالية في فبراير بـ 1.1%، مسجلة 6.7 مليون وحدة.



واستمر تصدر تويوتا اليابانية لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بعدما تمكنت من بيع 1.4 مليون سيارة بمعدل نمو 2.9%، عن العام الماضي، وجاءت فولكس فاجن في المرتبة الثانية بإجمالي 1.1 مليون سيارة بنمو 4.1%.



وحصدت فورد الأمريكية المركز الثالث في قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال تلك الفترة بإجمالي 841.2 ألف سيارة، بتراجع في معدلات أدائها 5.5%، فيما اقتنصت نيسان اليابانية المركز الرابع بإجمالى 807.1 ألف سيارة، بنمو 3.9%، وحافظت هوندا على ترتيبها في المركز الخامس بإجمالي 753.3 ألف سيارة بنمو قدر بـ 3.2%.

