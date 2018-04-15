الشركة المصرية للاستعلام الائتماني توزع أرباحا بقيمة 174.4 مليون جنيه

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني

المال خاص



صرح محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة، بأن الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score اجتمعت اليوم الأحد 15 أبريل 2018 لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي 2017.



وأظهرت النتائج نمو أرباح الشركة عن العام المالي السابق بنسبة 44% لتصل إلى 67.8 مليون جنيه مقابل 46.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام المالي 259 مليون جنيه مقابل 219 مليون جنيه في نهاية 2016 بزيادة قدرها 40 مليون جنيه بنسبة نمو 18%.



وأقرت الجمعية العامة توزيعات على المساهمين عن العام المالي المنصرم بواقع 100% من رأس المال المدفوع.



وتجدر الإشارة إلى أن التوزيعات النقدية للمساهمين منذ تأسيس الشركة بلغت 174,4 مليون جنيه تعادل 387.5 % عائدًا على رأس المال المدفوع.



يذكر أن عام 2017 شهد مجهودات من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لمواكبة التطورات الاقتصادية والمصرفية في مصر، وذلك بإتاحة خدمات جديدة، نحو إضافة خدمة سجل الضمانات المنقولة الذي يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وخدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أول نظام تأسس بالكامل على بيانات تم تجميعها من المشروعات العاملة في مصر وليس مؤسسا على بيانات من خارج مصر، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية للشركة وفقا لأحدث الأنظمة التقنية المتاحة.



وحرصا من الشركة على القيام بدورها في تنمية المجتمع فقد أسهمت بمبلغ نصف مليون جنيه في أنشطة التعليم وجمعيات ومؤسسات خيرية مختلفة، وتأسيسًا على تقدير الشركة لأهمية التعليم والصحة في بناء المجتمع فقد قامت بدعم بعض الجامعات والمستشفيات بأجهزة حاسب آلي وتجهيزات مختلفة لدعم وتحديث بيئة العمل فيها.



وتواكب استراتيجية الشركة الثلاثية 2017-2019 متطلبات السوق المصرفية خاصة والسوق المالية ككل، مع العمل على التوعية بثقافة الائتمان.