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استثمار
زيادة اشتراكات أعضاء اتحاد المستثمرين
الأحد 15 أبريل 2018 07:09 م
محمد فريد خميس
أخر الأخبار
محمد فريد خميس
أحمد اللاهوني
قال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد سيعمل على تعظيم موارده من خلال رفع قيمة اشتراكات أعضاء مجلس الإدارة، والجمعيات التابعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة التي سيتبناها لتطوير نشاطه خلال العام الحالي.
وأضاف على هامش الجمعية العمومية للاتحاد اليوم، أن "المستثمرين" سيعمل خلال العام الحالي على خلق فرص عمل لرفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال ضخ استثمارات جديدة للنهوض بالصناعة المحلية.
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