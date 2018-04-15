زيادة اشتراكات أعضاء اتحاد المستثمرين

أحمد اللاهوني

قال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد سيعمل على تعظيم موارده من خلال رفع قيمة اشتراكات أعضاء مجلس الإدارة، والجمعيات التابعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة التي سيتبناها لتطوير نشاطه خلال العام الحالي.

وأضاف على هامش الجمعية العمومية للاتحاد اليوم، أن "المستثمرين" سيعمل خلال العام الحالي على خلق فرص عمل لرفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال ضخ استثمارات جديدة للنهوض بالصناعة المحلية.