القمة العربية تتصدر موضوعات التوك شو الليلة

القمة العربية في الظهران

رحاب صبحى



تشهد برامج التوك شو الليلة عددا من المناقشات يأتي في مقدمتها نتائج القمة العربية الـ 29 التي انعقدت في المملكة العربية السعودية واختتمت أعمالها مساء اليوم



آخر المستجدات فى سوريا ببرنامج "من ماسبيرو"على الثانية



يستضيف برنامج "من ماسبيرو" على القناة الثانية الليلة فى الثانية عشر منتصف الليل ، الدكتور جمال سلامة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة قناة السويس والخبير والمحلل السياسي في إقليم الشرق الاوسط، وحوار حول آخر المستجدات فى سوريا



البرنامج من تقديم عاطف كامل وشيرين الشايب



صالون المحور يناقش موضوع "المعارضة الوطنية" على المحور



يقيم الدكتور حسن راتب "صالون المحور الثقافي"، تحت عنوان "في حب مصر" فى السابعة مساءً على قناة المحور ، لمناقشة موضوع يحمل اسم "المعارضة الوطنية".



و يشارك فى الصالون المستشار بهاء أبو شقة وحضور نخبة من السياسيين وعددد من قيادات حزب الوفد والمثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.



جدير بالذكر، أن الصالون يقام بشكل منتظم ويديره الدكتور حسن راتب فى منزله بمنطقة منيل شيحا بالجيزة بجوار نادي محمد علي، ويتم تغطية فعالياته عبر قناة المحور الفضائية.



القمة العربية موضوع "نقطة تماس" على اون لايف



يستضيف برنامج "نقطة تماس" على قناة اون لايف فى الحادية عشر مساء ً، جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق، وحديث عن القمة العربية وأزمة سوريا .



البرنامج تقديم يوسف الحسينى





أنشطة القنصيلة المصرية فى "النبض الأمريكى"على القاهرة والناس ٢



يحاور الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى فى الثالثة صباحا فجر يوم الاثنين على قناة القاهرة والناس ٢ فى برنامجه "النبض الأمريكى" المذاع من كاليفورنيا، السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام المصرى بلوس أنجلوس.



ويدور الحوار حول أنشطة القنصلية المصرية وكيفية التعاون المشترك المستقبلى بين مؤسسة النبض الأمريكى للعلاقات العامة والقنصليات المصرية فى الخارج لتحقيق التواصل الفعلى والإيجابى بين المصريين فى الخارج.





