استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 662 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة إغلاق البورصة العالمية على استقرار سعر الأوقية عالميا.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 662 جنيه طبقا لتصريحات وصفي، أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.



وسجل عيار 18 اليوم 568 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 757 جنيها، وسجلت الاوقية لتسجل 1346 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5300 جنيه، مقابل 5280 جنيه أول أمس.