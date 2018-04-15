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بورصة وشركات
القومية للأسمنت تدرس نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية
الأحد 15 أبريل 2018 05:43 م
شركة مصر للأسمنت
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شركة مصر للأسمنت
رجب عزالدين
وافقت عمومية شركة القومية للأسمنت بجلستها المنعقدة 12 أبريل الجارى على دراسة نقل مصانع الشركة خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن العمومية وافقت على اعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل المصانع مع النظر في استغلال أرض الشركة الاستغلال الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة مع عدم المساس بحقوق العمال، مع الاستمرار في إيقاف الأنشطة كافة بالشركة عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
كما اعتمدت العمومية الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخسائر متوقعة بقيمة 359.5 مليون جنيه.
وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 136.7% إلى 496 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وتستهدف موازنة العام المالي الجاري استثمارات بقيمة 950 مليون جنيه، مقابل استثمارات مستهدفة بقيمة 620 مليون جنيه في العام الجاري.
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