اتحاد المستثمرين يعد إستراتيجية جديدة لنشاطه الصناعى

محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين

أحمد اللاهونى :



يستهدف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إعداد إستراتيجية جديدة لنشاطه الصناعى خلال العام الجاري.



وقال محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد اليوم الأحد، إن "المستثمرين" يسعى إلى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالقطاع الصناعي مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتعديلها وفقا للمتطلبات الحالية.



وأضاف أن محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كلف المستشار القانوني بمراجعة كافة القوانين لتقديم ما سيتطلب تعديله إلى مجلس النواب.



وذكر أن المقترح الثاني في الاستراتيجية يتضمن توفير العمالة الماهرة والمدربة، من خلال تطوير التعليم الفني بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الموارد البشرية، إذ أن المصانع بدأت في الاتجاه إلى العمالة الأجنبية لنقصها في السوق المحلية.

