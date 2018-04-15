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بنـــوك
بدء أسبوع الشمول المالى بالبنوك
الأحد 15 أبريل 2018 04:10 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
البنك المركزى 2
سهير محمد:
بدأت البنوك اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الشمول المالى، والذى ينظم خلال شهر أبريل من كل عام، ولكن يمتد هذا العام لمدة أسبوعين من 15-إلى 30 أبريل.
وأعلن عدد من البنوك اليوم، بدء فتح حسابات للعملاء من الفئات المختلفة من دون حد أدنى ومن دون مصاريف فى خطوة لضم أكبر عدد من العملاء تحت مظلة القطاع المصرفى فى إطار خطة البنك المركزى للتضمين المالى والتحول إلى مجتمع لا نقدى.
وتتضمن الفعاليات عقد ورش للثقافة المالية داخل الجامعات و المدارس والأندية الاجتماعية و الرياضية.
البنك المركزى
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