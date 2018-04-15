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سيـــاســة
إطلاق اسم القدس على القمة العربية الـ29
الأحد 15 أبريل 2018 03:44 م
القمة العربية في الظهران
أخر الأخبار
القمة العربية في الظهران
أ ش أ
أعلن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز عن تسمية القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بـ"قمة القدس".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية العادية الـ29 بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران اليوم الأحد، وذلك قبيل إعطاء الكلمة للرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن".
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