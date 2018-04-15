مكاسب 7 بورصات عربية بقيادة السعودية ودبى وهبوط 6

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات اليوم الأحد بقيادة السعودية ودبى وهبطت مؤشرات 6 بورصات أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها الأردن ولبنان مع انحسار المخاوف من الضربة الجوية الأمريكية ضد سوريا.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر سوق مال دبى العام قفز بأكثرمن 1.8 % ليتجاوز 3151 نقطة فى أعلى زيادة يومية منذ يوليو الماضى بقيادة بنك دبى الإسلامى الذى كسب سعر سهمه حوالى 2.7 %.



وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.78 % ليصل إلى 7963 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم بحوالى 99 % من الشركات المدرجة على المؤشر.



وزاد أيضا مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1 % ليتجاوز 4699 نقطة ومؤشر بورصة تونس بحوالى 0.9 % ليصل إلى 7129 نقطة وتقدم مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بأكثر من 0.5 % ليسجل 12994 نقطة.



ومن البورصات الأخرى التى حققت مكاسب اليوم الكويت بأكثر من 0.45 % ليصل إلى حوالى 6633 نقطة بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.08 % ليستقر عند حوال 1292 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الأردن بحوالى 1 % لينزل إلى 2196 نقطة و مؤشر بورصة بيروت اللبنانية بأكثر من 0.9 % لينخفض إلى حوالى 1140 نقطة .



وهبط مؤشر بورصة فلسطين بأكثر من 0.45 % ليسجل 552 نقطة و مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3 % لينزل إلى حوالى 8892 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.27 % ليتراجع إلى حوالى 4777 نقطة بينما خسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت 0.15 % ليستقر عند 17589 نقطة.



