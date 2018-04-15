بدء أعمال شركة التحدى المصرية الإماراتية.. اليوم

الفريق مهاب مميش

نادية صابر



دشن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس وسعادة محمد أحمد القمزى ممثل الحكومة بشركة الجرافات البحرية الإماراتية بداية أعمال شركة التحدي المصرية الإماراتية للتكريك والأعمال البحرية، بحضور وفد رفيع المستوى من قيادات الحكومتين المصرية والإماراتية وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وشركة الجرافات البحرية الإماراتية.



وقد أعرب الفريق مُهاب مميش عن سعادته بإنشاء الشركة من أجل مزيد من التعاون المصري الإماراتي، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين فى مجال التكريك بالموانئ المصرية والعربية والأجنبية في المنطقة.



وأوضح سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات الإماراتية أن شركة التحدي جاءت ثمرة للعلاقات الوطيدة والتعاون المستمر بين مصر والإمارات العربية المتحدة والتي تعد مثالاً يحتذى للعلاقات الأخوية والتآزر بين الأِشقاء.



وتعد التحدي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبري وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الاماراتية وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع التكريك وحفر القنوات والممرات المائية والموانئ وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية وهي التي قادت تحالف الشركات العالمية أثناء مشروع قناة السويس الجديدة بكفاءة عالية ويمتد تاريخها لما يقرب من أربعة عقود في مجال التجريف والأعمال البحرية لتصبح من أهم الشركات العالمية في هذا المجال. وبموجب هذه الشراكة ستصل نسبة العمالة المصرية إلى 70% مما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري.



تهدف الشركة المصرية الإماراتية إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية التي تخدم قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة. تم توقيع اتفاق إنشاء الشركة بين السيد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس ياسر نصر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية بتاريخ 18/11/2017.



وأشار سعادة محمد القمزي ممثل الحكومة بشركة الجرافات البحرية الإماراتية إلى أن الحكومة الإماراتية تعطي كل اهتمامها لنجاح هذه الشركة الجديدة توثيقاً لأواصر التآخي بين مصر والإمارات حكومة وشعباً من أجل المصالح المشتركة في ضوء توفر عوامل النجاح لتلك الشركة.



وأكد المهندس ياسر زغلول رئيس مجلس إدارة شركة التحدي أن الشركة سوف تكون محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبادل المعرفة والخبرات حتى يكون شباب مصر عماد بناء المستقبل، وأضاف أن الشركة سوف تخلق فرص عمل جديدة وخاصة للشباب، كما أنها ستصبح إرثا إيجابيا للأجيال القادمة.



تتضمن مراسم الاحتفال كلمة ترحيب من السيد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ثم كلمة لسعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الإماراتية، يعقبها عرض تقديمي عن شركة التحدي يقدمه المهندس ياسر زغلول يوضح فيه الأعمال التي ستقوم بها الشركة في مصر في الفترة الحالية، والهدف من إنشاء الشركة وحجم أسطول الكراكات الذي سيشارك في الأعمال.



ثم ينتقل إلى الحاضرون إلى نادي الشاطئ بالإسماعيلية لإعطاء شارة البدء وتدشين أعمال الشركة في مصر حيث يستقل الفريق مُهاب مميش وضيوفه الكراكة "أرزنة" وهي أحدث كراكة ماصة حاملة تم تدشينها مؤخراً بشركة "IHC" بهولندا لتنضم لأسطول شركة الجرافات البحرية الإماراتية، ويبلغ طول الكراكة 109 متراً وعرضها 25 متراً وغاطسها 7.3 متر وتبلغ طاقة التحميل 6000 متر مكعب ببئر الكراكة، ويصل أقصى عمق للتكريك 35 متراً وتبلغ سرعتها 14 عقدة.



يختتم الحدث بمؤتمر صحفى يجيب فيه الفريق مُهاب مميش والمهندس ياسر زغلول عن أسئلة الصحفيين.