ندوة بلا خيوط.. بمهرجان الإسماعيلية السينمائى

أحمد حمدي





أقيمت صباح اليوم ندوة للفيلم التسجيلى اليونانى ( بلا خيوط) للمخرج "انجيلوس كوفوتسوس" والذى تدور أحداثه حول خمس نساء من سالونيك قمن بتكوين فريق غنائى فى محاولة للتغلب على الأزمة الاقتصاديه اليونانية ليصنعن موسيقى جميلة وبديلة ذات هوية نسائية.



الندوة أدارتها الناقدة "ناهد نصر" مع منتج الفيلم "فانجيليس فامباس" الذى تحدث عن كيفية تعرفه على الفرقة من خلال حضوره حفلة من الحفلات المعتاد على حضورها وعندما اعجب بهم خطر فى باله أن يعرفهم بالمخرج الذى اعجب جدا بالفكرة وقرر عمل فيلم يتناول فرقة نسائية غنائية.. وبخصوص الانتاج واجه المنتج العديد من المشاكل بسبب انه ذهب لاخذ دعم من مركز السينما اليونانى ولم يوفق بسبب الازمة الاقتصادية ،وعن الاغانى التى ظهرت فى الفيلم كلها تراثية من اماكن مختلفة من انحاء اليونان ماعدا اغنية عربية واحدة.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى انطلقت فعالياته الأربعاء الماضى بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.



المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفى عصام زكريا، وينظمه المركز القومى للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.



