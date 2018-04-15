هاشتاج #BeyChella فى المركز الأول عالميًا بمليون تغريدة

هاشتاج

أحمد صبرى



حصل هاشتاج #BeyChella "بيتشيلا " المركز الأول على الترند العالمى على موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد الأداء المتميز الذى قدمته الفنانة بيونسى فى حفل كوتشيلا من أكبر العروض الغنائية فى أمريكا.



وتصدر الهاشتاج تويتر بعدد تغريدات وصلت إلى "996" ألفا فى أقل من يوم، حيث اعتبرت أول امرأة سوداء تتصدر الحفل الذى احيته مساء أمس بكالفورنيا لمدة ساعتين، كما اطلق محبو الحفل اسم "بيتشيلا" كاسم للحفل هذا العام.



وبيونسي هى مغنية امريكة تبلغ من العمر 36 عاما وحصلت على 22 جائزة وكانت قائدة فرقة راقصة وغنائية حققت دخلال ضخما العقد الماضي ولها جماهيرة كبيرة لدى الكثير من الدول.



وقال محمد وهو مغرد سعودى شارك فى الهاشتاج: الله يمحي شعور أني ما أقدر أوصف أداء أسطورة مثل بيونسى، أصلا فيه أحد يقدر يستوعب الايڤ عشان يقدر يوصفه؟ لا شكراً، بينما غردت هبة وهى مشاركة من مصر : ‏عروض أسطوري خيالي ما شفت مثله في حياتي ولا أظن أنى حأشوف ابداااااااااااع خياااااااااااال.