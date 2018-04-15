النواب يمرر تعديلات أحكام الضريبة على الدخل بشكل نهائي

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



أقر مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشكل نهائي.



وجاء نص مشروع القانون كالتالى:



المادة الأولى



يستبدل بنصى المادتين " 82 الفقرة الأولى، و"11 الفقرة الثانية" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة 2005 النصين الآتيين.



يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة، إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 من هذا القانون، ويجوز للمول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار، ولايعتد بالإقرار المقدم من المنول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.



المادة 11



يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.



ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التو تسدد للمصلحة استيفاء الالتزامات المنول على النخو التالى:



أولا: المصروفات الإدارية والقضائية

ثانيا: الضرائب المحجوزة من المنبع

ثالثا: الضرائب المستحقة

رابعا: مقابل التأخير



المادة الثانية



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها



رئيس مجلس الوزراء



مهندس شريف إسماعيل