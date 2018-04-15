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اقتصاد وأسواق
المتحدة للصيادلة: سحب أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 144 مليون جنيه
الأحد 15 أبريل 2018 01:22 م
الأدوية
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الأدوية
أحمد صبرى
كشف محمد جلال مدير عام شركة المتحدة للصيادلة وتوزيع الأدوية، أن شركته سحبت أدوية منتهية الصلاحية "اكسبايرد " من الصيدليات بـ144 مليون جنيه ضمن اتفاقية الووش اوت منذ بدئها مارس العام الماضى.
وتعانى الصيدليات من رفض شركات التوزيع والتصنيع سحب ادويتها المنتهية وهو ما جعل وزارة الصحة ترعى اتفاقية بين كل من الصيادلة متمثلة فى النقابة وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعى الأدوية تلزم الشركات بسحب تلك الأدوية والا سوف يتم عقاب كل شركة فى تسجيل الأدوية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "المال " أن شركته سحبت أدوية منتهية الصلاحية خلال عام مضى وهو الوقت الذى حددته الاتفاقية، مشيرا إلى أن جميع شركات التوزيع تسحب كميات الشركات المنتجة الموزعة لها من خلال اصناف الأدوية المتفق عليها.
ونص الاتفاق على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وألا يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.
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