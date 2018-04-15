سوزوكى ألتو

أحمد شوقى



استحوذت سوزوكى ألتو 73.1% من مبيعات السيارات المينى Car – A والبالغة 52 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئة.



وتقاسمت 3 سيارات أخرى النسبة المتبقية من المبيعات لتستحوذ كيا بيكانتو على 11.5% محتلة المركز الثانى وتبعتها هيونداى جراند i10 وفيات 500 بنسبة تقارب 7.7% لكل منهما.



يذكر أن مبيعات السيارات المينى Car – A قد شهدت تراجعًا حادًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتصل 52 وحدة فقط مقابل 290 وحدة خلال نفس الفترة من 2017 بتراجع وصل إلى 238 وحدة بنسبة انخفاض 82.1%.



وقد كانت كيا بيكانتو فى صدارة الفئة بنسبة 43.4% فيما كانت سوزوكى ألتو بالمركز الثانى بنسبة 24.1% وهيونداى i10 فى المركز الثالث بواقع 17.6% وهيونداى جراند i10 فى المركز الرابع بواقع 14.8%.