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سيــارات
سوزوكى ألتو تستحوذ على 73% من مبيعات السيارات المينى
الأحد 15 أبريل 2018 01:11 م
سوزوكى ألتو
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سوزوكى ألتو
أحمد شوقى
استحوذت سوزوكى ألتو 73.1% من مبيعات السيارات المينى Car – A والبالغة 52 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئة.
وتقاسمت 3 سيارات أخرى النسبة المتبقية من المبيعات لتستحوذ كيا بيكانتو على 11.5% محتلة المركز الثانى وتبعتها هيونداى جراند i10 وفيات 500 بنسبة تقارب 7.7% لكل منهما.
يذكر أن مبيعات السيارات المينى Car – A قد شهدت تراجعًا حادًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتصل 52 وحدة فقط مقابل 290 وحدة خلال نفس الفترة من 2017 بتراجع وصل إلى 238 وحدة بنسبة انخفاض 82.1%.
وقد كانت كيا بيكانتو فى صدارة الفئة بنسبة 43.4% فيما كانت سوزوكى ألتو بالمركز الثانى بنسبة 24.1% وهيونداى i10 فى المركز الثالث بواقع 17.6% وهيونداى جراند i10 فى المركز الرابع بواقع 14.8%.
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