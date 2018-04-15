استقرار أسعار البيض و30 جنيهًا لكيلو الدواجن

الدواجن

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية ليتراوح الطبق بين 35 و37 جنيها، كما استقرت الدواجن عند 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و32 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط.



واستقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و25 للبلطى، و50 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.











