EGX 30 يتأرجح بين 17400 و17800 نقطة خلال الأسبوع

egx30

منى عبد البارى



توقع خبراء أن تتأرجح البورصة المصرية هذا الأسبوع بين الصعود، والهبوط الذى سيأتى أولا بضغط الإغلاقات المنخفضة بالأسبوع الماضى، والتى وصفوها برد فعل استباقى، للضربة الثلاثية على سوريا والهجمة التى تمت صباح أمس السبت.



وقال خبراء إن السوق ستشهد تراجعا لمستويات 17400 نقطة الأسبوع الحالى، قبل أن تعاود الصعود إلى 17800 نقطة، لافتين إلى أن الانخفاضات سيكون لها السبق خلال تعاملات النصف الأول من الأسبوع.



ورغم أن إغلاقات المؤشرات الرئيسية للسوق على المستوى الأسبوعى كانت على ارتفاع بمستويات بين %0.25 وأكثر من %1، فإن إغلاقات جلسة الخميس نهاية الأسبوع جاءت عكس ذلك بانخفاضات اقتربت من %2 لجميع المؤشرات الرئيسية بضغط مبيعات عربية وأجنبية.



وتراجع مؤشر EGX30 القيادى الخميس الماضى بنسبة %1.83، مغلقًا عند مستويات 17615 نقطة، كما تراجع نظيره الدولارى بنسبة %1.86 إلى مستوى 3381 نقطة.



وانخفض EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو %0.5، إلى مستويات 2262.76 نقطة، كما تراجع EGX50 متساوى الأوزان %1.53، إلى 2995.59 نقطة، وكان الناجى الوحيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، مسجلا ارتفاعا طفيفا نسبته %0.34.



وفى المقابل ارتفعت المؤشرات خلال الأسبوع بالكامل بنسبة %1.18 للثلاثينى، مغلقا عند 17616 نقطة، و%0.25 للسبعينى محققا بها 868 نقطة، وEGX100 بنسبة %1.08، مغلقا عند 2263 نقطة.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تراجعت الخميس الماضى كرد فعل استباقى للضربة الجوية على سوريا، وستواصل تراجعاتها فى النصف الأول من تعاملات الأسبوع الجارى بضغط إغلاقات نهاية الأسبوع، وتنفيذ التحالف الغربى تهديده بضرب سوريا.



وتوقع الأعصر استمرار المؤشر الثلاثينى التراجع إلى مستويات 17400 نقطة، خلال جلستى الأحد والاثنين، وذلك قبل معاودة المؤشر الصعود عند 17800 نقطة، فى النصف الثانى من الأسبوع.



ورجح الأعصر تراجع عدد من الأسهم لمستويات تتوافق مع المؤشر الثلاثينى، قبل أن تتعافى مجددا مع التقاط المؤشر أنفاسه، وهى سهم عامر جروب ليتحرك بين مستويات 0.35 و0.39 جنيه، مقارنة بإغلاقات 0.37 جنيه الخميس، والقلعة القابضة بين 1.85 و2.40 جنيه، مقابل 2.24 جنيه، الخميس، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 12.75 و13.90 جنيه، قبل إغلاقه عند 13.27 جنيه الخميس.



وأيضا سهم الحديد والصلب المصرية بين 7.10 و7.80 جنيه، مقارنة بإغلاق 7.44 جنيه الخميس، وبايونيرز القابضة بين 9.90 و10.80 جنيه، مقابل 10.41 جنيه الخميس، وبالم هيلز للتعمير بين 5.15 و5.60 جنيه، مقابل 5.45 جنيه الخميس، وسهم إعمار مصر للتنمية بين 4.50 و4.80، مقابل 4.72 جنيه الخميس، وسهم جلوبال تليكوم بين 4.80 و5.60 مقارنة مع 5.19 جنيه الخميس، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بين 27.80 و31 جنيها، مقابل 28.94 جنيه الخميس.



وعلى صعيد EGX70، قال الأعصر إنه سيحاكى حركة المؤشر الثلاثينى بين الصعود والهبوط بين مستويات 850 و875 نقطة، كما أشار إلى تحركات عدد من أسهمه.



وتكهن الأعصر بتحركات أسهم أموك بين 10.70 و12 جنيه، مقابل 11.18 جنيه الخميس، وبلتون بين 14.5 و15.70 جنيه، مقابل 14.99 جنيه الخميس، ومستشفى كليوباترا بين 3.80 و4.35 جنيه، مقابل 4.01 جنيه الخميس، وابن سينا فارما بين 9.80 و10.70 جنيه، مقابل 10.16 جنيه الخميس.



وأوصى الأعصر باقتناص الفرصة والشراء أو إجراء عمليات متاجرة سريعة عند وصول المؤشر الثلاثينى وكذلك الأسهم إلى مستوياتها الأدنى.



وقال عادل عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق هذا الأسبوع ستتوقف على انتهاء ضربة أمس عند هذا الحد، أو ظهور توابع لها، وكذلك مدى تأثر الأسواق العربية بالوضع، إذ اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بقوة بتعاملات الخميس.



وفى ختام الأسبوع المنقضى اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافى 96.8 مليون جنيه، و19.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين شراءبصافى 116.69 مليون جنيه.



وتوقع فى الوقت نفسه تحرك السوق بين مستويات 17400 نقطة و17800 نقطة، مرجحا حدوث التراجع أولا، ثم التقاط الأنفاس والتعافى.