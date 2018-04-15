التموين: إصدار مليون بطاقة ذكية خلال 3 شهور

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدي:



استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن موقف استخراج البطاقات التموينية ( بدل فاقد - تالف - فصل اجتماعي )، وتضمن التقرير حصراً لعدد البطاقات التي الانتهاء من طباعتها وتفعيلها وبلغت مليون و40 ألف بطاقة تم اصدارها خلال 3 شهور تمثل 5 أضعاف طاقة الإصدار التقليدية لانجاز كافة الطلبات المتأخرة.



وأوضح التقرير أن مكاتب التموين تسلمت نحو ٦٨٥ ألف بطاقة تموينية، بجانب وجود ٣٥٥ الف بطاقة قيد الطباعة وتم الانتهاء من مراجعتها والموافقة على إصدارها.

وكشف التقرير، عن اجمالي الطلبات قيد المراجعة في الانتاج الحربي والتي بلغت نحو ٢٣١ الف و١١٦ طلب، حيث تم الموافقة علي ١٦٣الف و ٨٨٥ طلب.



بينما تم رفض عدد من الطلبات نتيجة لازدواج الصرف او أخطاء طلب من المواطنين مراجعتها وتدقيق البيانات، وتضمن التقرير بياناً بعدد الطلبات قيد المراجعة والطلبات التي يتم مراجعتها في المديريات الطلبات قيد المراجعة لدي قطاع الرقابة والتوزيع.



وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام الجديد لتقديم خدمة استخراج بطاقة التموين قضى علي الكثير من المشكلات خاصة التأخير في الإصدار، لافتاً ان المنظومة الحالية اسبعدت العنصر البشري من تقديم الخدمة ، وأصبح ولأول مرة من ق المواطن تتبع الخدمة برسالة عن طريق المحمول الخاص بالمستفيدين على الرقم 91237.