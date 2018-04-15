EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين: إصدار مليون بطاقة ذكية خلال 3 شهور
الأحد 15 أبريل 2018 12:42 م
وزير التموين المصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين المصيلحي
محمد مجدي:
استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن موقف استخراج البطاقات التموينية ( بدل فاقد - تالف - فصل اجتماعي )، وتضمن التقرير حصراً لعدد البطاقات التي الانتهاء من طباعتها وتفعيلها وبلغت مليون و40 ألف بطاقة تم اصدارها خلال 3 شهور تمثل 5 أضعاف طاقة الإصدار التقليدية لانجاز كافة الطلبات المتأخرة.
وأوضح التقرير أن مكاتب التموين تسلمت نحو ٦٨٥ ألف بطاقة تموينية، بجانب وجود ٣٥٥ الف بطاقة قيد الطباعة وتم الانتهاء من مراجعتها والموافقة على إصدارها.
وكشف التقرير، عن اجمالي الطلبات قيد المراجعة في الانتاج الحربي والتي بلغت نحو ٢٣١ الف و١١٦ طلب، حيث تم الموافقة علي ١٦٣الف و ٨٨٥ طلب.
بينما تم رفض عدد من الطلبات نتيجة لازدواج الصرف او أخطاء طلب من المواطنين مراجعتها وتدقيق البيانات، وتضمن التقرير بياناً بعدد الطلبات قيد المراجعة والطلبات التي يتم مراجعتها في المديريات الطلبات قيد المراجعة لدي قطاع الرقابة والتوزيع.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام الجديد لتقديم خدمة استخراج بطاقة التموين قضى علي الكثير من المشكلات خاصة التأخير في الإصدار، لافتاً ان المنظومة الحالية اسبعدت العنصر البشري من تقديم الخدمة ، وأصبح ولأول مرة من ق المواطن تتبع الخدمة برسالة عن طريق المحمول الخاص بالمستفيدين على الرقم 91237.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا