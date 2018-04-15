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اقتصاد وأسواق
إم جي للتطوير العقارى تطرح حصة للبيع ببورصة مصر نهاية 2019
الأحد 15 أبريل 2018 12:12 م
التمويل العقارى
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التمويل العقارى
خالد بدر الدين:
أكدت آية الشناوي مديرة التسويق في مجموعة إم جي للتطوير العقاري (مطاوع جروب سابقا) إن الشركة تخطط لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر نهاية العام القادم ولكنها لم تذكر تفاصيل عن الطرح المرتقب مثل حجم الحصة أو القيمة المستهدفة من الطرح.
وقالت الشناوي إن إم جي للتطوير انتهت من بيع 95% من المرحلة الأولى ونحو 85% من المرحلة الثانية على أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء في العام المقبل.
وأضافت الشناوي لوكالة رويترز أن المجموعة تستثمر ملياري جنيه في منتجع سياحي بمدينة العين السخنة على البحر الأحمر شرقي القاهرة.
وتبلغ مساحة منتجع السخنة -الذى يضم المنتجع 555 وحدة سياحية و50 فيلا وفندقا بإجمالي 150 غرفة -حوالى 120 ألف متر مربع وينفذ على أربع مراحل ويضم وحدات سياحية وفيلات وفندق وأماكن ترفيهية وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2021.
وذكرت وكالة رويترز إن رأس المال المرخص به لمجموعة إم جي للتطوير يبلغ حوالى 1.7 مليار جنيه (96.2 مليون دولار) ورأس المال المدفوع 120 مليون جنيه.
تأسست المجموعة في 1998 ونشاطها في الاستثمار العقاري والتنمية السياحية ولها عدة مشروعات سكنية شرق القاهرة ومنتجع سياحي في مدينة السخنة.
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