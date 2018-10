تصديري السلع الهندسية يستعرض تطوير الخدمات البنكية

بنوك مصرية 9

أحمد اللاهونى:



نظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، صباح اليوم الأحد ندوة متخصصة تستهدف تطوير أداء الشركات بالمنظومة التصديرية.



وناقشت ندوة التصديري للسلع الهندسية والتي حملت عنوان "الأساسيات البنكية في التصدير "Financials for Export"، الخدمات اللوجستية في التصدير "Logistics for Export" والإجراءات الحكومية للتصدير "Governmental Procedures for Export"، أهم وأحدث المستجدات في السوق المصريو من خلال الجوانب المختلفة لعملية التصدير.



واستعرض أحمد مصطفي ممثل بنك الأهلي القطري، أهم الخدمات التي يوفرها مصرفه للشركات العاملة في المنظومة التصديرية والحلول التي يوفرها للعملاء.



وأكد مصطفي، أن الإجراءات التي نظمها البنك استهدفت برامج تمويلية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقترب من 3 ملايين جنيه، تستغرق اسبوعين دون الدخول في الإجراءات الائتمانيه، بالاضافه الي توفير مزايا التسهيلات القصيرة المدي لتمويل رأس المال العامل، مع توفير تسهيلات طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابته لمده 10 سنوات.



كما استعرضت الندوة نقاشات مختلفة لعدد من المختصين بالمجالات البنكية واللوجستية والإدارية لضمان أقصى استفادة للشركات.