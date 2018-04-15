198.1 مليون جنيه حجم الحصيلة الجمركية بالسويس

الرسوم الجمركية على السيارات

أحمد عوض



قفزت واردات السيارات عبر منفذ جمرك السويس، %150 لتصل إلى 1657 وحدة، خلال الربع اﻷول من العام الجارى، مقارنة 661 مركبة، خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك.



وبلغت قيمة واردات السيارات المفرج عنها خلال تلك الفترة؛ 298 مليونًا و590 ألفًا و338 جنيهًا، محصلاً عنها مبلغ 198 مليونًا و111 ألفًا و60 جنيهًا رسوما ضريبية وجمركية؛ فيما سجلت إجمالى عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، 244 وحدة بمختلف الفئات.



وشهدت واردات السيارات أعلى معدلاتها عبر منفذ جمرك السويس، خلال يناير الماضى، بواقع 669 وحدة، بقيمة 133 مليونًا و78 ألفًا و942 جنيهًا؛ وقدرت الحصيلة الجمركية عن السيارات المفرج عنها 82 مليونًا و672ألفًا و322 جنيهًا.



أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن حجم واردات السيارات تضاعفت خلال الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة ذاتها من العام الماضي؛ نتيجة استقرار أسعار الصرف والدولار الجمركى، الذى أعطى رؤية واضحة للمستوردين لتحديد خطتهم الاستيرادية، ووضع السياسة السعرية لطرازاتهم.



وتوقع أن تشهد الحصيلة الجمركية للسيارات نموا بنسب بين 25 و%30 خلال العام الجارى، فى ظل ارتفاع حجم الواردات، والتحرك النسبى لسوق السيارات، الذى يشهده خلال الفترة الحالية.



وسجلت مبيعات سوق السيارات ارتفاعا بنسبة %36.8، مسجلة بيع 21.8 ألف وحدة، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 15.9 ألف خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وفقا للبيانات الصادرة عن تقرير «أميك».