نقل الإسكندرية تستعد لاستقبال أول أتوبيس كهربائى

هيئة النقل العام

أحمد عوض



تستعد هيئة النقل العام بالإسكندرية لاستقبال أول أتوبيس كهربائي يتبع العلامة الصينية BYD، خلال شهر مايو المقبل، تمهيداً لإجراء اختبارات عليه.



كانت الهيئة أعلنت نهاية يناير من العام الجارى، عن اقتناص شركة BYD الصينية العالمية مناقصة، لتوريد 15 أتوبيسًا كهربائيًا لهيئة النقل العام بالإسكندرية بقيمة 40 مليون دولار، بتمويل ميسر من بنك التنمية الصينى بفائدة %2، وبفترة سماح تصل إلى 3 أعوام، على أن يسدد على مدة تصل إلى 10 أعوام.



وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع السيارات، وكلاء العلامة الصينية، إن الفترة الماضية توجهت لجنة تشكل من فنيين الهيئة، لمعاينة الأتوبيسات المزمع ضمها لأسطول الهيئة، لمعرفة مدى كفائتها وفاعلياتها.



وتابع، أن تقرير اللجنة شهد العديد من النقاط الإيجابية، والمتعلقة بسعة الأتوبيس، الذى يستطيع استيعاب 60 راكباً، ومدة المسافة التى يستطيع أن يقطعها حال شحنه بالكامل، لتصل إلى 380 كم، بسرعة قصوى تصل إلى 90 كم / الساعة.



وتوقع سليمان أن يخض الأتوبيس لاختبارات على طرق المحافظة لمدة شهر، على أن يعقبها قيام الهيئة بفتح اعتمادات لبدء توريد باق الصفقة.



وبين سليمان أن الفترة المقبلة تبدأ الشركة الصينية العالمية عمليات تدشين مركز الخدمة، لتوفير الدعم الفنى لتلك الأتوبيسات، وإنشاء وحدات الشحن الذى نص عليها الاتفاق، البالغ عددها 15 محطة شحن، تمهيداً لبدء استقبال باقى الأتوبيسات لضمها للخدمة.



وكشف عن تلق الأمل طالبات من شركات تعمل بقطاعات السياحة والنقل الجماعى، الراغبة فى شراء أتوبيسات كهربائية، بعد إتمام صفقة هيئة النقل العام بالإسكندرية.