دايموند موتورز تستعد لطرح طرازين لميتسوبيشى

شركة ميتسوبيشى

المال ـ خاص



تستعد صالات عرض ميتسوبيشى، التابعة لوكيلها الحصرى دايموند موتورز، وموزعيها المعتمدين، لاستقبال طرازين جديدين، من العلامة اليابانية خلال النصف الثانى من العام الجارى.



وقال أحد موزعى ميتسوبيشى، إن دايموند موتورز استقرت مع الشركة اليابانية على إعادة طرح طراز أتراج، التى توقف استيرادها مع بداية العام الماضى، بعد ارتفاع أسعارها، وخروجها عن المنافسة مقارنة بالطرازات المجمعة محلياً.



وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من التحديات التى واجهت انتشار ميتسوبيشى أتراج للسوق خلال الفترة الماضية، التى كان من أبرزها عدم توافر قطع الغيار الخاصة بها، مؤكداً أن دايموند موتورز تسعى الآن إلى إعادة طرح السيارة، بهدف الاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة فى تلك الفئة من السيارات صغيرة الحجم، سعة 1200 سى سى فى ظل الطلب المتزايد على السيارات الاقتصادية.



كما كشف المصدر عن سعى دايموند موتورز لطرح طراز ينتمى لفئة السيارات MPV المتعددة الأغراض، ضمن مساعيها للحفاظ على مستوى مبيعاتها خاصة بعد قرار الشركة اليابانية العالمية لوقف إنتاج ميتسوبيشى لانسر، التى تعد واحدة من أكثر السيارات انتشاراً السوق المحلية.



وتمتلك ميتسوبيشى العالمية أسطولاً من السيارات المتعددة الأغراض، التى من بينها طراز أوت لاندر الرياضية المرتقب طرحها فى السوق خلال الفترة المقبلة، فى ظل رهان الوكلاء على السيارات المتعددة الاستخدمات.