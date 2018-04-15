EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
%63 نموا بمبيعات سيارات الركوب المحلية
الأحد 15 أبريل 2018 11:41 ص
قائمة «SMMT» لأكثر 10 موديلات نمواً فى بريطانيا
أخر الأخبار
قائمة «SMMT» لأكثر 10 موديلات نمواً فى بريطانيا
أحمد شوقي:
سجلت سيارات الركوب المجمعة محليًا نموًا في المبيعات بنسبة 63.2% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتقارب 7.2 الف وحدة مقابل 4.4 ألف خلال الفترة المقابلة من 2017.
في المقابل استقرت مبيعات سيارات الركوب المستوردة عند الأرقام المسجلة خلال العام الماضي والبالغة 7.3 ألف وحدة.
ووفق هذه الأرقام فقد تقاربت مبيعات السيارات المستوردة والمجمعة محليًا بفارق بلغ 117 وحدة لصالح الأولى.
وبالنظر إلى مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها (الملاكي، الأتوبيسات، الشاحنات) فإن السيارات المجمعة قد تفوقت في حجم المبيعات على المستوردة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بفارق كبير حيث باعت الأولى 12.3 ألف وحدة فيما باعت الاخيرة 9.5 ألف وحدة.
وخلال يناير وفبراير 2017؛ كان التفوق لصالح السيارات المستوردة، حيث بلغت مبيعاتها خلال هذه الفترة 8.3 ألف وحدة مقابل 7.6 الف للمحلية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا