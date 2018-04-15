قائمة «SMMT» لأكثر 10 موديلات نمواً فى بريطانيا

أحمد شوقي:



سجلت سيارات الركوب المجمعة محليًا نموًا في المبيعات بنسبة 63.2% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتقارب 7.2 الف وحدة مقابل 4.4 ألف خلال الفترة المقابلة من 2017.



في المقابل استقرت مبيعات سيارات الركوب المستوردة عند الأرقام المسجلة خلال العام الماضي والبالغة 7.3 ألف وحدة.



ووفق هذه الأرقام فقد تقاربت مبيعات السيارات المستوردة والمجمعة محليًا بفارق بلغ 117 وحدة لصالح الأولى.



وبالنظر إلى مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها (الملاكي، الأتوبيسات، الشاحنات) فإن السيارات المجمعة قد تفوقت في حجم المبيعات على المستوردة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بفارق كبير حيث باعت الأولى 12.3 ألف وحدة فيما باعت الاخيرة 9.5 ألف وحدة.



وخلال يناير وفبراير 2017؛ كان التفوق لصالح السيارات المستوردة، حيث بلغت مبيعاتها خلال هذه الفترة 8.3 ألف وحدة مقابل 7.6 الف للمحلية.