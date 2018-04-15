مرسيدس تتصدر قائمة العلامات التجارية الأغلى قيمة

شريف عيسىتصدرت مرسيدس بنز، قائمة العلامات التجارية الأغلى قيمة، فى مجال السيارات خلال العام، بعد تمكنها من إزاحة العلامة اليابانية تويوتا، والألمانية BMW، وفقاً لتقرير براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية حول العالم.ونجحت مرسيدس – بنز فى احتلال المرتبة الأولى بعد ارتفاع قيمة علاماتها التجارية بنسبة بلغت %24، لتصل إلى 43.9 مليار دولار، مدفوعاً بالطفرة التى حققتها مبيعات السيارات والتى بلغت 2.3 مليون وحدة، معدل نمو %9.9.وتجدر الإشارة إلى أن براند فاينانس هى شركة بريطانية تتخذ من لندن مقراً لها، تأسست فى 1996، ويختص نشاطها فى تقييم العلامات التجارية حول العالم، وبحث سبل تعظيم قيمتها، عبر إعادة تقييم أصولها، وتقدم المؤسسة خدمات تتعلق بالأغراض المحاسبية والضريبية والقانونية.كما يشكل نشاط الشركة تقديم الدعم للعاملات التجارية التى تقوم بها الشركات والممثلة فى الاستحواذ، وعمليات الجرد، والترخيص، وحماية الملكية الفكرية، وبحث سبل سد الفجوة بين التسويق، والتمويل.وفى سياق متصل، هبط ترتيب تويوتا فى القائمة إلى المركز الثانى، بعد أن كانت بالمركز الأول، لتراجع قيمتها بنسبة %6، لتسجل 43.7 مليار دولار، وهبطت معدلات بيعها فى الصين، لصالح مرسيدس، فيما جاءت BMW فى المركز الثالث، بعد أن كانت تحتل المركز الثانى، رغم تزايد قيمتها بنسبة %6، لتسجل 41.8 مليار دولار.وحافظت فولكس فاجن على المركز الرابع فى قائمة العلامات التجارية فى قطاع السيارات الأعلى قيمة، وارتفعت قيمتها إلى 33.7 مليار دولار، بنسبة %6، عن 2017.وقفز ترتيب هوندا اليابانية، من المركز السابع إلى المركز الخامس فى القائمة، بعد تمكنها من تحقيق نمو فى قيمتها بـ%4، لتسجل 22.1 مليار دولار.من ناحية أخرى رصد التقرير تصدر العلامات الألمانية الحصة الأكبر فى قائمة أغلى 100 علامة تجارية من حيث المنشأ فى قطاع السيارات بحصة سوقية بلغت %34، بإجمالى 159.9 مليار دولار، فيما جاءت اليابان فى المركز الثانى بحصة سوقية %27، بإجمالى 126.6 مليار دولار.وحصدت الولايات المتحدة المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية الأغلى قيمة بحصة %12، بإجمالى 59 مليار دولار، فيما جاءت الصين بالمركز الرابع بحصة سوقية %7، بإجمالى 31.9 مليار دولار، حين جاءت المملكة المتحدة بالمركز الخامس فى قائمة العلامات التجارية المئة الأكثر قيمة بحصة %6، بقيمة 26.6 مليار دولار.