مترو وخير زمان تسعيان لشراكة مع الخدمة الوطنية

خير زمان

أحمد عاشور:



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن مجموعة «منصور» التى تتبعها متاجر «مترو» و«خير زمان» تسعى إلى توقيع اتفاق لإقامة فروع جديدة بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، على غرار الاتفاق الذى وقعته مع الأخيرة مجموعة «ماجد الفطيم» المالكة لمتاجر «كارفور» لإنشاء 100 فرع جديد، فى فبراير الماضى.



وقال مصدران إن مجموعة «منصور» ترتب مع إحدى الجهات الحكومية لعقد اجتماع لصياغة البنود الرئيسية للاتفاق المقترح، تمهيدا للتوقيع عليه رسميا.



وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة «ماجد الفطيم» فى فبراير الماضى، إبرام عقد بين الوزارة، والمجموعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف إنشاء 100 متجر كافور للتجزئة، بنظام المناطق الاستثمارية فى مختلف المحافظات.



وقالت الوزارة - فى بيان صحفى وقتها - إن الاتفاق يمثل استجابة من «ماجد الفطيم» للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى، من خلال خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب توفير السلع الأساسية للمواطن بجودة عالية، وبالقيمة السوقية العادلة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق تلك الأهداف.



وأوضحت أن اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جاء لإمكانياته الواسعة، وقدرته على تنفيذ الأعمال التى توكل إليه فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى دوره الإستراتيجى فى السعى الدائم إلى تخفيف الأعباء عن المواطن لاسيما فيما يخص السلع الغذائية الأساسية.



وكشف مصدر عن أن «الخدمة الوطنية» سيتولى توفير الأراضى اللازمة لإقامة الفروع الجديدة، حسب الاتفاق الموقع مع «الفطيم»، وهو ما تسعى مجموعة «منصور» لعقد اتفاق مماثل له.



وأكد سيف البتانونى، مدير شئون الشركات، بمجموعة «منصور» لـ«المال»، أن الدخول فى شراكة مع «الخدمة الوطنية» لايزال فى مرحلة الدراسة، ومن المبكر تقدير حجم الاستثمارات المطلوبة، أو أى تفاصيل بشأنه لحين التوصل إلى اتفاق نهائى.



يشار إلى أن مجموعة «منصور» كانت قد اشتركت فى العديد من المبادرات التى تم إطلاقها لتخفيض أسعار السلع الأساسية، مثل حملة «الشعب يأمر» التى أطلقها الإعلامى عمرو أديب، أواخر 2016.



ويصل عدد منافذ «مترو» و«خير زمان» و«مينى مترو» و«فريش فود» التابعة لمجموعة «منصور» إلى 90 منفذا.

