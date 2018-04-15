4 سيناريوهات تنتظر شهادات العائد الثابت

البنوك المحلية

■ «عوده» يخفض الفائدة على «الثلاثية» بنحو %1

■ «إى جى بنك» يوقف بيعها لحيندراسة الأسعار

■ بنوك تواصل اجتماعات «الإليكو» الأسبوع الجارى لتحديد موقفها



سهير محمد وسيد بدر



تحرك عدد من البنوك العاملة فى السوق لايقاف التعامل على الشهادات ذات العائد الثابت، وذلك بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بواقع %1، وتوقعات بنوك الاستثمار بمزيد من الخفض خلال العام الجارى، إلى جانب قرار بنكى الأهلى ومصر، بإيقاف الشهادتين ثابتتى العائد %17، وطرح وعائين جديدين متغيرى العائد.



ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحرك جماعى من البنوك لتعديل خريطة الأوعية الإدخارية، فى ظل التطورات المتتالية التى يقوم بها البنك المركزى، حسب متطلبات السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم، وتدرس البنوك 4 سيناريوهات تتمثل فى إيقاف الشهادة ثابتة العائد أو إيقافها، مع طرح أوعية بديلة، أو تحويلها إلى شهادات ذات عائد متغير، أو خفض الفائدة عليها.



وقرر بنك عوده مصر، خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنحو %1، عقب قرار البنك المركزى خفض الفائدة، وإلغاء الشهادة ذات العائد %17، المطروحة من بنكى الأهلى ومصر، لتسجل حاليًا %13 للعائد الشهرى، و%13.05 للعائد كل 3 أشهر، و%13.10 للعائد كل 6 أشهر، و%13.15 للعائد السنوى، مقابل %14 قبل قرار الخفض، تبعًا لمصادر تحدثت لـ"المال".



فى ذات السياق قرر EG Bank وقف العمل بالشهادة الثلاثية ثابتة العائد لحين دراسة أسعار الفائدة عليها تبعًا لتطورات السوق، وتسجل الفائدة على الشهادة قبل اتخاذ قرار التغيير نحو %14 للعائد الشهرى و%14.25 للعائد ربع السنوى و14.5 للعائد نصف السنوى، و%15 للعائد السنوى.



وأشارت مصادر بالبنك إلى أن إى جى بنك يمتلك شهادة أخرى ثابتة ومتغيرة العائد تقدم فائدة تصل إلى %18.75 أول 6 أشهر من ربط المدخرات، ثم تقدم عائد مرتبط بالكوريدور فى الفترة المتبقية من أجل الشهادة البالغ 3 سنوات؛ وكان البنك العربى الأفريقى الدولى قد قام بإلغاء الشهادة متنوعة العائد والتى كانت تقدم عائد ثابت لمدة عام ومرتبط بالكوريدور فى العامين التاليين، يتراوح بين %14.75 إلى %16 وفقًا لدورية الصرف خلال أول عام.



وأكد عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن البنك كان قد تحرك فى وقت سابق قبل قرار بنكى الأهلى ومصر بتحويل الشهادة ذات العائد الثابت إلى عائد متغير لتصبح مرتبطة بالكوريدور، موضحًا أن العائد حالياً وصل على الشهادة الثلاثية إلى %15.25.



وأوضح أن هذا التوجه جاء بناء على الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة فكان من الصعب الاحتفاظ بأوعية إدخارية ذات عائد ثابت مرتفع، لأن ذلك يعد تكلفة كبيرة على البنك تعرضه للخسارة، مشيرًا إلى أنه بشكل عام هناك حالة من الحذر فى السوق فى ظل ترقب تحركات أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية بالنسبة لمستوياتها.



ومن جانبه أكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن البنك قام بالفعل بخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد لتصل إلى %13.25، مقابل %14 بعد قرار البنك المركزى الأخير بخفض الفائدة، منوهًا إلى أن هذه المستويات مناسبة بالنسبة لاحتياجات البنك.



وأضاف أن كل بنك يتخذ قرارته فى ضوء سياسته المالية وخططه التمويلية، وليس المنافسة مع بنكى الأهلى ومصر، موضحًا أنه من المقرر أن يتم طرح شهادة جديدة تقدم عائد متنوع ما بين ثابت ومتغير، وفقاً لرؤيتنا لتحركات سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تتخذ اتجاه نزولى خلال 3 أعوام، وبالتالى من الصعب أن يتم تثبيت سعر الفائدة، خلال تلك الفترة.



من جانبه قال هانى محفوظ، مساعد مدير إدارة الخزانة ببنك الاستثمار العربى، إنه من المتوقع أن تكون هناك اجتماعات للجان الإلكو بالبنوك بداية من اليوم الأحد، لإعادة النظر فى الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت بأجالها المختلفة، موضحًا أن السيناريوهات المطروحة أمام البنوك التى مازالت تطرح شهادات ذات عائد ثابت، أن يتم إيقافها، أو استبدالها بأوعية بديلة، أو تحويلها إلى شهادات ذات عائد متغير، أو خفض الفائدة عليها، بما يتماشى مع المستويات السائدة فى السوق.



وقال تامر صادق، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية، إن هناك عددا ليس قليل من البنوك قامت بالفعل بايقاف الشهادات ذات العائد الثابت، بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، منها ما أصدر أوعية بديلة، والغالبية تنتظر الوقت المناسب لطرح أوعية بديلة.



وأوضح أنه من الصعب أن يتحمل بنك تثبيت أسعار الفائدة فى ظل التغيرات المستمرة للأسعار، والتوقعات بمزيد من التراجع.



ولفت إلى أنه قد يكون من الصعب فى الوقت الحالى، إعادة طرح أوعية بديلة بعائد ثابت فى ظل التوقعات بموجة تضخمية فى النصف الثانى من العام الجارى، مع رفع أسعار الطاقة والبنزين، مشيراً إلى أن معدلات التضخم ترتفع على أساس شهرى، وتتناقص سنويًا.



على ذات الصعيد من المقرر أن تجتمع لجنة الأليكو ببنك التنمية الصناعية، صباح اليوم، لتحديد اتجاهات السوق والعائد المستقبلى على أوعيته الإدخارية تبعًا لآخر التطورات، وفقًا لتصريحات رئيس قطاع الخزانة، هيثم عبدالفتاح.