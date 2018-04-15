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استثمار
500 مليون دولار من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى
الأحد 15 أبريل 2018 10:20 ص
سحر نصر 77
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سحر نصر 66
المال - خاص
وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى أمس على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشرى فى مصر.
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إن قرار البنك يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، ويجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الشاملة فى مصر.
وأضافت أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، ويدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
وكشفت الوزيرة عن أن الدعم سيركز أيضا على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء المنظومة فى مصر.
وأوضحت أنها تتطلع للاجتماع مع قيادات البنك الدولى؛ لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن الأسبوع المقبل.
وقال البنك الدولى فى بيان إن المشروع سيقوم بالتوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم، وإتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وسيساهم مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر الذى تبلغ مدته خمس سنوات فى تطوير المنظومة من خلال مبادرات تحديث جريئة، ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 التى تُركِّز بشدة على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحوُّل الاجتماعى فى مصر.
البنك الدولي
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