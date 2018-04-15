قمة لم الشمل العربى دون سوريا.. باطلة

شريف عطية

تلتئم اليوم منتصف أبريل «القمة العربية 29 فى الدمام- الظهران بالسعودية.. التى تشهد أوضاعها الداخلية متغيرات تقدمية مثيرة للاهتمام خلال العام المنصرم، لربما تمتد آثارها إلى تحركات المملكة الخارجية التى تتصدر منذ عقود مسيرة العمل العربى ما بين شد وجذب ولفقدان اليقين أحياناً بالنسبة لمستقبل المنظومة الإقليمية العربية التى يتهددها من ناحية مقترحات دولية تسعى لدمجها ضمن تنظيم إقليمى «موسع» فيما يسمى مشروع الشرق الأوسط «الجديد»، من المرجح ألا يكون للعرب من خلاله كامل السيادة أو استقلالية القرار، ذلك فيما تتعرض- المنظومة العربية- من جانب آخر لطموحات من الجارات غير العربيات- ليست غير متناقضة - بأقله- بالنسبة للسطو على الرصيد العربى، فى الوقت الذى تبدو فيه المنظومة العربية مستغرقة فى مجابهة الأزمات الدموية فى أكثر من دولة تتعرض لمخاطر التفتيت fragmentition، ما يجوز معه القول- وفى الحلق غصة- بالمسئولية الضمنية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية عما صارت إليه أحوال أعضائها، إذ تراوحت مواقفها- بأقله- منذ بداية القرن الحالى ما بين دعواتها الملتبسة للاندماج مع ما يسمى «روابط الجوار»..وبين اقتفاء أثر المواقف السياسية غير المبررة لما يجوز أن تسمى الكواعب المالية لبعض أعضائها، حتى لو كان هذا أو ذاك لغير فاعلية العمل العربى المشترك، ذلك على النحو الذى لا تزال على حالها.. الحروب الأهلية وبين المقاتلين المرتزقة فى كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا.. إلخ، ما أتاح للآخرين من خارج الإقليم العربى.. التسلل السافر فى شئونهم، ومن ثم إلى تبدل وتراجع أولويات الدفاع عن الأمن القومى العربى الشامل، بما فى ذلك صرف النظر لأجل غير مسمى عن مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة منذ مارس 2015، كان يمكنها على الأقل.. فض الاشتباك بين أطراف الجبهات العربية المشتعلة.. سواء فى شرق وغرب البحر المتوسط أو بمنطقة شرقى السويس، ولربما كانت تحول دون انتشار الجيوش والأساطيل والقواعد الأجنبية- كما هى الحال الآن- فى ربوع العالم العربى.



ولما كان من الصحيح أن ما لا يدرك بعضه لا يترك كله، فإن الأمل لا يزال معقوداً على عودة القوى العربية الفاعلة والرئيسية إلى صوابها، وفى مراجعة مواقفها فى قمة «الدمام» الحالية.. والتى ينتظر منها الرأى العام العربى الكثير فى اتجاه فتح باب الخروج من هذه الأزمات المتراكمة التى واجهته فى السنوات الماضية، ليس أقله.. تصحيح الخطيـئة التنظيمية فى 2011 بتجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، إضافة إلى العمل على استئصال الإرهاب من جذوره من دون تبنى البعض لهذا التنظيم أو ذاك للاستقواء به ضد خصوم مفترضين، كما فى الاجتهاد إلى دفع وتنشيط مبادرات التنمية والتحديث- كعنصرين ضروريين لا غنى عنهما للتقدم والازدهار العربيين، ناهيك عن اتخاذ موقف موحد لما يسمى إعلامياً «صفقة القرن».. وفق الشروط العربية للقبول بها.. وبما لا يتعارض مع مبادرة السلام للقمة العربية فى بيروت 2002 لإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى، وفى المركز منه.. المسألة الفلسطينية- قضية العرب الأولى- التى تحظى بالاهتمام الأكبر للقادة العرب، فى وقت يتصاعد فيه الصراع الدولى والإقليمى فى إطار «نظرية قلب العالم» لـ«هالفورد ماكيندر»، عمن يتحكم فى منطقة القلب، إذ سوف يسيطر على «الجزيرة العالمية»، ولما كانت سوريا (وجوارها) محوراً أساسياً فى طريق الحرير القديم (الذى يجرى إحياؤه مجدداً).. وواحدة من الارتكازات المهمة فى «الجزيرة العالمية»، إذ إن سوريا هى التى تحدد الآن مصير الروس و«الصين» فى قيادة العالم، وبجانب أميركا و«حلفائها» من جديد، لذا فإنه يمكن الإعراب فى قول واحد.. إن قمة «لم الشمل العربى» دون عودة سوريا لعضويتها.. سوف تكون قمة باطلة.