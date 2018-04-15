التحدى البحرية تبدأ أعمالها بميناءى جرجوب ودمياط

الفريق مهاب مميش

■ مميش: الحديث عن مساهمة شركات «القناة» فى حفر «سلوى» السعودية سابق لأوانه



نادية صابر



أكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، أن رأس المال المصدر لشركة «التحدى» للتكريك والأعمال البحرية، المؤسسة حديثا، بلغ 200 مليون جنيه، بتمويل من شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى (إحدى شركات الهيئة) بنسية %51 مقابل %49 لشركة الجرافات الإماراتية.



وقال - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن «التحدى» ستقتحم السوق بتعاقدات تمتد إلى عامين، وعلى رأسها تطوير ميناء جرجوب البحرى، بمحافظة مطروح، وتكريك الممر الملاحى لميناء دمياط، ورفع كفاءة بحيرة المنزلة.



وأضاف أن مقر الشركة سيكون فى محافظة الإسكندرية، حتى تكون قريبة من كل المشروعات البحرية، مشيرا إلى أنه بموجب هذه الشراكة ستصل نسبة العمالة المصرية إلى %70 فى أى مشروعات تنفذها.



من ناحية أخرى كشف «مميش» عن عقد اجتماع الأربعاء والخميس القادمين، لإتمام الجولة الأخيرة من المفاوضات، مع موانئ دبى العالمية، لتفعيل عقد الشراكة لاستغلال 30 كيلو متر مربع فى منطقة العين السخنة.



وأوضح أن الحديث عن مشاركة شركات هيئة قناة السويس لحفر قناة «سلوى» السعودية سابق لأوانه، لأن الأمور لم تتضح بعد.



وقال ياسر زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة «التحدى» المصرية الإماراتية، إن تطوير الممر الملاحى لميناء دمياط، جاء بناء على مناقصة طرحتها إدارتهء، موضحا أن شركته ستدخل فى أى مناقصات سيتم طرحها سواء فى مصر أو خارجها.



وأضاف أن الشركة تهدف حاليا إلى تدريب العمالة المصرية، لتحل محل الأجنبية المتواجدة بالموانئ بنسبة كبيرة.



وأشار محمد القمزى، ممثل الحكومة فى شركة الجرافات البحرية الإماراتية، إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية، تهدف إلى التكامل فى مجال خبرات التكريك والردم، والأعمال البحرية، التى تخدم قطاعات الطاقة والتجارة البحرية، والتطوير الحضرى والسياحة والبيئة.