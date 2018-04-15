الصحة تدرس مد مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية

أحمد عماد الدين راضي

■ إدارة الصيدلة تعد تقريراً عن الكميات المتبقية لرفعه إلى الوزير



أحمد اللاهونى



تدرس وزارة الصحة والسكان، مد مهلة اتفاقية، وقعتها مع ممثلى الشركات والصيدلية العام الماضى، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية «الإكسبير»، والمعروفة بـ«ووش آوت»، 6 أشهر أخرى، بعد انتهاء الفترة الأولى، والمحددة بعام، فى أبريل الحالى.



يشار إلى أن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أصدر القرار رقم 115 لعام 2017، بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، فيما يعرف بغسيل السوق أو «ووش آوت»، خلال سنة.



وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة - فى تصريحات لـ«المال» - إن الإدارة بصدد إعداد تقرير يشمل جميع المعلومات عن حجم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق، وما تم سحبه والمتبقى، إضافة إلى شكاوى ومقترحات أطراف المنظومة «المصنعون، وشركات التوزيع، والصيادلة».



ويلزم القرار الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية، بحد أقصى %8 من المسحوبات الشهرية للعميل ( الصيدلية) خلال الشهور التسعة الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة «غسيل السوق»، على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة، وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية بنهاية مدة العام المشار إليه، من دون التقيد بتاريخ التصنيع، أو طلب تقديم مستندات، ويعطى الصيدلى إيصالا بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة، للتأكد من كونها أصلية.



واشتكى حاتم البدوى، الأمين العام المساعد لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم التزام بعض الشركات بقرار الوزير، والمماطلة حتى انتهاء المدة المحدة.



وقال إن الاتفاقية لم تحقق أى إنجاز يذكر، مشيرًا إلى أن الشركات لم تسحب سوى %2 فقط من قيمة المبيعات الشهرية، وهى النسبة الثابتة والمتعارف عليها قبل قرار «الصحة».



وأرجع سبب عدم التزام الشركات بالقرار إلى أن الوزارة أخلت مسئوليتها عن المتابعة، بتضمين جملة «تنفيذ بنود الاتفاقية بما لا يتعارض مع العلاقات التجارية بين الشركات والصيدليات» ما يعنى أن عملية السحب تكون مغلقة بين الشركات والصيادلة، ولا دخل للحكومة فيها.



ولفت إلى أن الصيدليات تحاول بقدر الإمكان معاقبة الشركات الممتنعة عن تنفيذ الاتفاقية، من خلال المقاطعة والتعامل مع الملتزمين فقط.



وأكد أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن شركات الإنتاج ليس لديها مانع فى مد فترة «غسيل السوق» من الأدوية منتهية الصلاحية.



وأشار إلى أن نقابة الصيادلة، خاطبت غرفة صناعة الدواء لمد المهلة 6 شهور أخرى، وكان الرد أن الغرفة ليست مختصة.



ورأى أن مد فترة سحب «الإكسبير» لن تحل الأزمة، نظرًا لاختلاف سياسة الشركات فى سحب المرتجعات، مشيرًا إلى الإعداد لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة بين الشركات ونقابات الصيادلة الفرعية بجميع المحافظات، للاتفاق على إنهاء تلك المشكلة، بما يتوافق مع المصلحة العامة لجميع الأطراف.