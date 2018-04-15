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سيـــاســة
متحدث الرئاسة: التصعيد العسكرى بسوريا يدعو إلى القلق الشديد
الأحد 15 أبريل 2018 03:04 ص
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية
أخر الأخبار
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية
وكالات:
قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التصعيد العسكرى الذى شهدته سوريا السبت، سيكون له النصيب الأكبر من القمة العربية اليوم، لافتًا إلى أن الموقف المصرى دائمًا ثابت تجاه كافة القضايا الإقليمية.
وأضاف "راضى" خلال لقاء لقناة "النيل للأخبار"، أن مصر دائمًا تدعو للحلول السلمية ، ورفع معاناة الشعوب جراء الحروب، والدعوة دائمًا لمفاوضات السلمية، والحلول السياسية ، ودعم الجيوش العربية ومنع شتاتها.
وأردف قائلاً : التصعيد العسكرى فجر اليوم يدعو للقلق الشديد، مؤكدًا أن مصر لديها موقف ثابت برفض استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.
عبدالفتاح السيسي
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