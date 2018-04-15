متحدث الرئاسة: التصعيد العسكرى بسوريا يدعو إلى القلق الشديد

وكالات:





قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التصعيد العسكرى الذى شهدته سوريا السبت، سيكون له النصيب الأكبر من القمة العربية اليوم، لافتًا إلى أن الموقف المصرى دائمًا ثابت تجاه كافة القضايا الإقليمية.