الهجوم الأمريكي على سوريا يربك خطوط الطيران الإسرائيلية

عادل عبد الجواد:







آثار الهجوم الثلاثي الذي تشنه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا إرباك وتوقف خطوط الطيران الإسرائيلية وتغيير مساراتها.





أكدت شركة كاثي باسيفيك ، التي تقوم بتشغيل رحلات جوية من هونغ كونغ إلى تل أبيب ، يوم السبت أنها غيرت طريقها للبقاء بعيدا عن منطقة النزاع، ودعت إلي تنبيه شركات الطيران الأخري التي تحلق في المنطقة وتوخي الحذر.





وبعد تحذيرات سابقة قبيل الهجوم علي سوريا، ألغت شركة الطيران الصينية "هينان" رحلة جوية مقررة من شنغهاي إلى إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي رحلة العودة من إسرائيل إلى شانغهاي.حسبما ورد بموقع "جلوبس" الإسرائيلي.





وعاودت الشركة العمل بعد هذا الإلغاء ، وعادت رحلات هينان على الخطوط من تل أبيب للعمل كالمعتاد، بينما قامت شركات طيران أخرى بإلغاء رحلاتها إلى الوجهات المجاورة مثل الخطوط الجوية الكويتية ، التي ألغت رحلاتها إلى بيروت من يوم الأربعاء إلى يومنا هذا.



