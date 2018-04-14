السيسي يستقبل عباس والسراج قبيل ساعات من القمة العربية

السيسي في لقاء مع عباس والسراج

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ 29 التي ستنطلق غدا الأحد بالمملكة العربية السعودية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



كما استقبل السيسي أيضا، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية.



وكان الرئيس السيسى قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وكان فى استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



ومن المقرر أن تنطلق غدا بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى (إثراء) بالظهران، أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.