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اقتصاد وأسواق
مسؤول: 500 مليون دولار منحة البنك الدولي ستدعم التعليم بمصر
السبت 14 أبريل 2018 09:17 م
المدارس والتعليم في مصر
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المدارس والتعليم في مصر
أحمد صبري
قال الدكتور عبدالوهاب الغندور أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن مبلغ 500 مليون دولار الذى منحه البنك الدولي لمصر لتطوير التعليم سيكون عاملا مهما في دعم واستدامة التمويل في مشروع التعليم المطور باهظ التكلفة.
وأوضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن تكلفة التعليم المطور تزيد عن التعليم العادي بنسبة تقترب من الضعف ولذا فإن ميزانية الدولة لن تكفى استدامة التمويل وسوف يتم الاعتماد على المنح والصناع الذين سيتفيدون بشكل مباشر بجانب تبرعات المجتمع المدني .
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك الدولي عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر حاليًا بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعليم، وتبني التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
وقال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في بيان: “يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرًا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو، وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرًا في المستقبل”.
وأوضح البنك أن المشروع سيعمل على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألفًا من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وسيسهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، ويتسق هذا المشروع مع إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية (مصر 2030) التي تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحول الإجتماعي في مصر.
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