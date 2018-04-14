EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
خبير عسكري: الضربة الغربية توحد الشعب السوري
السبت 14 أبريل 2018 08:27 م
ضرب سوريا
أخر الأخبار
ضرب سوريا
أحمد صبرى
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير العسكري إن الرابح من الضربة العسكرية الغربية لسوريا اليوم هو الشعب السوري، حيث حصل على الثقة والاتحاد، وتوطنت لديه قناعة يأنه قادر على استرجاع أراضيه.
وأضاف في لقائه ببرنامج "بين السطور" على قناة "أون لايف" أن الضربة هدفها خفض الروح المعنوية، ووقف تقدم الجيش السوري، بعد تحسن حالته عندما استطاع دحر الإرهابيين في عدة مدن.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا قد شنت جميعها ضربة عسكرية صباح اليوم السبت، ضربة عسكرية عبر الطائرات على مواقع عسكرية وبحثية تساعد في تصنيع السلاح الكيماوي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا