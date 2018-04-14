خبير عسكري: الضربة الغربية توحد الشعب السوري

ضرب سوريا

أحمد صبرى



قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير العسكري إن الرابح من الضربة العسكرية الغربية لسوريا اليوم هو الشعب السوري، حيث حصل على الثقة والاتحاد، وتوطنت لديه قناعة يأنه قادر على استرجاع أراضيه.



وأضاف في لقائه ببرنامج "بين السطور" على قناة "أون لايف" أن الضربة هدفها خفض الروح المعنوية، ووقف تقدم الجيش السوري، بعد تحسن حالته عندما استطاع دحر الإرهابيين في عدة مدن.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا قد شنت جميعها ضربة عسكرية صباح اليوم السبت، ضربة عسكرية عبر الطائرات على مواقع عسكرية وبحثية تساعد في تصنيع السلاح الكيماوي.