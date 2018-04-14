مجلس الأمن يحبط مشروع قرار روسي لإدانة الهجوم الثلاثي ضد سوريا

مجلس الأمن

أ ش أ



أحبط مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي لإدانة الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سوريا.



وطلبت روسيا – في جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم السبت – إدانة “العدوان” الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السوري, وقدمت مشروعا إلى المجلس بهذا الخصوص وهو ما تم إحباطه.



يشار إلى أن مشروع القرار الروسي أعرب عن “القلق البالغ” حيال “العدوان” الغربي, الذي ينتهك, بحسب موسكو “القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.