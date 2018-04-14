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سيـــاســة
الكنيسة الأرثوذكسية تدين أعمال تمزيق سوريا وتنعي شهداء سيناء
السبت 14 أبريل 2018 07:57 م
البابا تواضروس الثانى
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البابا تواضروس الثانى
حسين رجب
أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية كافة الأعمال التي تسهم في تمزيق النسيج الحياتي للشعب السوري الشقيق، وفق بيان
وفي وقت سابق اليوم، استهدفت واشنطن ولندن وباريس سوريا بضربات صاروخية.
ودعت الكنيسة في البيان ذاته، كافة الأطراف المتداخلة في المشهد السوري إلي السعي الجاد نحو صياغة حل
ورأت أهمية أن يكون هذا الحل "يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن سوريا بحيث يحفظ كرامتها ويحول دون تفكك مؤسسات دولتها الوطنية، ويحمي الشعب السوري الشقيق من كافة الضربات الصاروخية والتدميرية الشاملة التي تنتهك حياته اليومية وتحرمه من الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة".
وأضافت "نصلي لأجل أن يحفظ الرب الشعب السوري من كل سوء، ونصلي كذلك أن تسود روح الحكمة والعدالة وأن يعلو صوت العقل فوق المصالح السياسية المؤقتة. وينعم الرب علي العالم سلامه الذي يفوق كل عقل".
وفي سياق آخر، نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في بيان ثان أبناء مصر الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين سالت دماؤهم الزكية علي أرض سيناء الحبيبة وافتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة.
وقالت "نصلي إلى الله أن يهب العزاء لأسر الشهداء وأن يمنح الشفاء العاجل للمصابين".
وأضافت "قلوبنا مع قواتنا المسلحة الأبطال وشرطتنا الباسلة والذين نثق أن مثل هذه الأعمال لن تثنيهم عن اقتلاع جذور الإرهاب وتطهير أرض الوطن واثقين أن الله سيمن على الوطن بنعمة النصر النهائي على كل أعدائه".
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