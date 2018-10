نيسان إيجيبت تقر زيادة جديدة بأسعار سيارات البيك - أب

نيسان ايجيبت تقر زيادة جديدة على أسعار سيارات البيك - أب

المال - خاص



أقرت شركة نيسان إيجيبت، زيادة بأسعار سيارات "البيك - أب"؛ بمقدار يتراوح ما بين 5و 6.5 ألف جنيه بمختلف الفئات خلال أبريل الجاري.



وصعدت أسعار نيسان البيك - أب "S/C" الفئة اﻷولي إلى 224 ألفا مقابل 219 ألفا، وارتفعت أسعار سيارات "S/C" الفئة الثانية "باور وتكييف" إلى 229 ألفا بدلاًً من 224 ألفا، وبلغت أسعار "S/C" الفئة اﻷعلى إلى 235 ألفا مقارنة بـ 230 ألف جنيه خلال مارس الماضي.



وسجلت أسعار سيارات نيسان البيك - أب "New PICKUP PICKUP" الفئة اﻷولي "باور" نحو 310 آلاف مقابل 303.5 ألف، ووصلت أسعار "New PICKUP PICKUP" الفئة الثانية "باور وتكييف" إلى 320 ألف مقارنة بـ 313.5 ألف.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن "أميك" خلال شهري يناير وفبراير، استحوذت السيارة نيسان البيك - أب "New PICKUP S/C" على حصة سوقية قدرها 2.6% مسجلة بيع 94 وحدة، وبلغت مبيعات "New PICKUP D/C" نحو 67 سيارة بحصة 1.8%.